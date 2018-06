Treffen an jedem ersten Montag im Monat

Wer Lust hat und sich vorstellen kann, in der Edewechter Ortsgruppe des NABU mitzuwirken, ist herzlich dazu eingeladen, sich am ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr im „Gasthof am Markt“ einzufinden, allerdings erst ab Juli. Dort findet immer ein intensiver Meinungsaustausch statt. Im kommenden August findet eine öffentliche Moorwanderung im Vehnemoor statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.