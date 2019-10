Edewecht Mehrstimmiges Krächzen liegt in der Luft. Es kommt näher, wird lauter, über dem Teich in Osterscheps wird der Ursprung des Geräuschs mit starken Flügelschlägen sichtbar: Kormorane. „Zwölf, dreizehn, vierzehn... ach, ich höre auf zu zählen“, sagt Willi Meier und senkt seine zum Himmel ausgestreckte Hand. Der 1. Vorsitzende des Fischereivereins Edewecht runzelt die Stirn. „Es werden immer mehr. Ich mache mir ernsthaft Gedanken um unsere Gewässer und Fischbestände.“

Kein Fisch übrig

Meier berichtet von einem Erlebnis im vergangenen Jahr. Da habe er in dem Teich nahe der Straße „Auf den Linden“ Rotaugen ausgesetzt, um den Weißfischbestand wieder zu erhöhen. „Die Jungfische waren vom Transport gestresst, blieben alle zusammen. Es waren zwei Kormorane zugegen. Am nächsten Tag waren es über 100. Das war ein Schauspiel.“ Die Vögel wären zusammen abgetaucht und hätten somit den Schwarm in die Enge getrieben. „Von den eingesetzten Fischen ist keiner übrig geblieben“, resümiert der Angler. Rund 400 Gramm Fisch frisst jeder Kormoran – pro Tag. Auch am Zwischenahner Meer brüten Hunderte Paare.

Um wen geht’s hier eigentlich? Kormorane sind Vögel, die in Europa, Asien und Afrika, außerdem in Australien und Neuseeland leben. Sie ernähren sich, wie alle Vertreter ihrer Gattung, fast ausschließlich von Fisch. Die schwarzen, etwa gänsegroßen Tiere brüten in Kolonien an Küsten oder Gewässern. In den vergangenen Jahrzehnten steigen die Bestandszahlen an. Im Jahr 2010 war der Kormoran in Deutschland und Österreich Vogel des Jahres. Die Edewechter Fischer fürchten die weitere Vermehrung des Vogels, weil er kaum natürliche Feinde hat und die Fischbestände verringert.

Sorge um Wasserqualität

Doch es sind nicht nur die schwarzen Vögel mit dem schimmernden Gefieder, die den Fischern Sorgen bereiten. „Auch die Wildgänse werden immer mehr. Singvögel hingegen gibt es immer weniger“, berichtet der 1. Vorsitzende. Früher seien die Gänse zum Überwintern in den Süden geflogen. „Jetzt ist es hier so mild, dass sie bleiben. Und sie hinterlassen im und ums Wasser einiges an Kot.“ Das führt zum nächsten Punkt, der den Fischern Kummer bereitet: die Wasserqualität. Alle zwei Wochen zieht Peter Röben los und nimmt Proben. Die Werte in Aue und Vehne ließen den 1. Gewässerwart im Verein aufhorchen – zu viele Nährstoffe, zu wenig Sauerstoff, zu hohe Temperaturen. „Außerdem sind die Wasserstände generell enorm niedrig“, macht Röben klar.

Komplexes Thema

Und wie vorgehen bei einer solch komplexen Herausforderung? „Uns geht es nicht darum, die Kormorane komplett zu verscheuchen. Die Menge ist in diesem Falle einfach das Problem“, bringt es Meier auf den Punkt. Der Naturschutz liege ihm und all seinen Mitgliedern am Herzen. „Wir informieren uns über Zusammenhänge, wollen uns einsetzen für Vögel, Insekten und Fledermäuse“, ergänzt er. Um vorerst die Zahl der Kormorane zu verringern, käme laut der Fischer eine Bejagung infrage. Doch das ist gar nicht so einfach, wie Dr. Hans Fittje weiß. Er ist zuständig für den Edewechter Hegering und erklärt: „Es gibt keine Methode, um 50 Tiere gleichzeitig zu erlegen. Man kann einen Vogel schießen, die anderen sind dann weg. Sie sind schnell und schlau.“

Schonzeiten einhalten

Zudem gelte es, Schon- und Jagdzeiten einzuhalten. „Jäger sind nicht dazu da, um bestimmte Tierarten zu bekämpfen und Feldzüge zu starten.“ Den wollen die Fischer auch nicht. Vielmehr äußern Peter Röben und Willi Müller einen Wunsch: „Es müssten viele Beteiligte an einen Tisch gebracht werden, um das Ökosystem wieder ein bisschen besser ins Gleichgewicht zu bringen: Vertreter der Gemeinden, der Wasserverbände, Bürger, Vereine, Unternehmen, die Landwirtschaft. Es braucht eine Lösung, die alle Bereiche durchdringt und nicht nur auf den einen Aspekt der Kormorane schaut.“