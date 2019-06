Edewecht /Ramsloh Verärgerte Milchbauern haben am vergangenen Freitagabend im Ammerland ihrem Ärger über den Verfall der Milchpreise Luft gemacht. Mit mehreren Treckern und Anhängern blockierten sie die Zufahrt zum Milch- und Käsewerk des Deutschen Milch Kontors (DMK) in Edewecht.

Dabei waren Landwirte aus dem Cloppenburger, Ammerländer, ostfriesischen und friesischen Bereich. Am Protest nahmen auch BDM-Landesvorsitzender Niedersachsen Peter Habbena aus Krummhörn, sein Vorstandskollege Johann Burfeind aus Kutenholz bei Stade und der Vorsitzende des Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) vom Landesverband Niedersachsen/Bremen Ottmar Ilchmann aus Rhauderfehn teil.

Die Milchviehhalter nahmen den Weltmilchtag am 1. Juni zum Anlass, um in Edewecht gegen den zu niedrigen Milchpreis zu demonstrieren. „Es ging uns darum, dass das Deutsche Milchkontor (DMK) seit Jahrzehnten fusioniert, und uns Milchbauern immer wieder versprochen wurde, dass die DMK-Molkerei sich durch gute Auszahlungspreise wieder beweisen würde“, sagt der Vorsitzende der Kreisgruppe Cloppenburg des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM) Heinrich Rauert aus Ramsloh. Die dadurch entstehenden Synergieeffekte würden die entstehenden Mehrkosten immer wieder auffangen.

„Bis heute, nach mehr als 30 Jahren haben wir Milchlandwirte von dem Versprechen nicht einen Cent erhalten. Nein, im Gegenteil, das DMK steht bis heute immer mit ihrem Auszahlungspreis am Ende der Tabelle. Die Molkerei hat die Rote Laterne. Derzeit liegt der Preis bei 30 Cent. Es müssten 50 Cent sein“, ärgert sich Rauert über das Verhalten des Deutschen Milchkontors.

Lob gibt es vom Kreisvorsitzenden des BDM dagegen für die Ammerländer Molkerei in Wiefelstede. „Die spielen in der oberen Tabelle mit und sind beim Milchpreis immer im oberen Drittel zu finden. Da sollte, nein da muss das DMK einfach besser werden, denn so kann es nicht weitergehen“, sagt Rauert. Der Bund deutscher Milchviehhalter (BDM) beziffert die derzeitigen Produktionskosten für konventionelle Milch auf im Schnitt etwa 43 Cent pro Kilo. Bei Biomilch sind es an die 60 Cent. Die Milchbranche rechnet in Kilogramm und nicht in Litern.

Die Landwirte stecken in einem Dilemma: „Die anhaltend hohe Zahl an Betriebsaufgaben bei den Milchviehhaltern spricht eine mehr als deutliche Sprache“, erklärt Rauert. „Schuld daran sind nicht in erster Linie die immer weiter steigenden Anforderungen an die Milchviehbetriebe. Das Grundproblem ist vielmehr die permanente Kostenunterdeckung auf den Milchviehbetrieben, die zu einem rapide steigenden Fremdkapitalanteil auf den Betrieben führt.“ Die Milcherzeugerpreise seien im Moment nicht auskömmlich, sagt auch der Landesvorsitzende der ABL Ottmar Ilchmann. Er ist Milchbauer im ostfriesischen Rhauderfehn. „Das ist weit unterhalb der Kostendeckung.“