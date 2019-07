Edewecht Westerstede, Rastede und Edewecht sind bei der Einwohnerzahl quasi gleich groß. Aller drei Kommunen haben so um die 22 000 bis 23 000 Einwohner. Dennoch gibt es etliche Unterschiede.

Demografie

Edewecht darf sich mit dem Titel „jüngste Gemeinde“ im Ammerland schmücken. Das Durchschnittsalter beträgt nur 43 Jahre (eineinhalb Jahre unter dem Landesschnitt). In Bad Zwischenahn sind es sogar 48,5 Jahre.

Auch der Anteil der Senioren (ab 65 Jahren) ist mit 19 Prozent der niedrigste im Ammerland. Zwischenahn hat beispielsweise 30 Prozent. Als einzige Gemeinde im Ammerland hat Edewecht (noch) mit 19,2 Prozent Anteil an der Bevölkerung mehr Kinder und Jugendliche als Senioren, das geht aus den Zahlen des Landesamtes für Statistik hervor.

Ziemlich genau auf Ammerländer Durchschnitt liegt der Ausländeranteil (5,69 Prozent).

Wirtschaft

Einige Ortsteile sind quasi nur durch Zuzug entstanden. Vor allem aus Oldenburg sind die Menschen über die Grenze in die Neubaugebiete gezogen. Das merkt man auch an der Beschäftigungslage in der Gemeinde. Pro 1000 Einwohner gibt es gerade mal 277 sozialversicherungspflichtige Jobs. Mehr als 6000 Edewechter pendeln zur Arbeit – überwiegend nach Oldenburg. Der Pendlersaldo ist mit 2750 Personen mit Abstand der höchste im Ammerland.

Im fast gleich großen Westerstede liegt die Zahl der Arbeitsplätze bei 10 700, in Edewecht sind es lediglich 6170.

Finanzen

Dabei ist Edewecht für Unternehmensansiedlungen ja eigentlich sehr attraktiv. Die Gemeinde hat die niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesätze (325). Auch die Grundsteuer ist die niedrigste im Ammerland. Trotzdem ist die Verschuldung der Gemeinde vergleichsweise gering. Umgerechnet auf jeden Einwohner beträgt sie gerade mal 281 Euro. Für das Ammerland haben die Statistiker 614 Euro im Durchschnitt ausgerechnet. Landesweit liegt die kommunale Pro-Kopf-Verschuldung sogar bei 1573 Euro.

Deutlich mehr Geld haben die Bürger zum Ausgeben in der Tasche. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft liegt laut eine Studie der IHK bei 6799 Euro pro Jahr und Einwohner – Kinder natürlich mitgerechnet. Im Ammerland reicht das zu Platz drei. Spitzenreiter ist Bad Zwischenahn (7322 Euro), Schlusslicht Apen (6087 Euro).