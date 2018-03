Edewecht Der Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz des Edewechter Gemeinderates hat besondere Befugnisse: Seine Mitglieder können eigenständig entscheiden, welche Umweltprojekte in der Gemeinde mit Geldern aus dem Programm „Lokale Agenda“ gefördert werden. Sonst entscheiden der Verwaltungsausschuss oder der Gemeinderat.

In seiner jüngsten Sitzung beschloss das Gremium nun, fünf Projekte von drei Vereinen zu unterstützen:

• 1500 Euro bekommt der Verein „De Jeddeloher Busch“. Durch den Sturm „Xavier“ war die Naturerlebnisstätte, die viele Kinder als grünen Lernort nutzten, völlig zerstört worden. Der Schaden betrug rund 50 000 Euro. Um Werkzeug, Gerätschaften und Schutzkleidung für den Wiederaufbau des Biotops kaufen zu können, hatte der Verein um einen Zuschuss gebeten.

• Gleich dreimal profitiert der Hegering Edewecht: Er erhält als Zuschuss zu den Kosten für Saatgut, das für Blühflächen (an Straßen, Äckern und Feldern) benötigt wird, 500 Euro. Mit 500 Euro wird zudem das Vorhaben des Hegerings unterstützt, auch in diesem Jahr wieder Saatgut für Bienenweiden an Gartenbesitzer in der Gemeinde Edewecht weiterzugeben. Beide Projekte sollen das Nahrungsangebot für Insekten erweitern. Außerdem wurden dem Hegering nochmals 250 Euro bewilligt. Dieses Geld ist für den Kauf von fünf Wildwarnern, die Landwirte und Lohnunternehmer während der Mahd ausleihen können. Durch die Töne werden Wildtiere aufgescheucht.

• Einen Zuschuss von 500 Euro erhält auch der Ortsbürgerverein Scheps, der entlang verschiedener Straßen in Scheps Frühblüher setzen will, um Bienen und Hummeln ein frühzeitiges Nahrungsangebot zu liefern. Insgesamt will der Verein 20 000 Narzissen- und 5000 Krokuss-Zwiebeln im Wert von 1645 Euro kaufen.

Dieses Jahr können Umweltprojekte mit insgesamt 5500 Euro gefördert werden.