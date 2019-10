Edewecht Bürgermeisterin Petra Lausch hat in der vergangenen Ratssitzung ihren Verwaltungsbericht vorgetragen. Hier die wichtigsten Punkte in der Übersicht:

• Meldewesen

Am 27. Juni 2019 sind 22 837 Bürger und Bürgerinnen in Edewecht mit Hauptwohnung gemeldet, davon haben 972 Personen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Der Altersdurchschnitt aller in der Gemeinde lebenden Personen liegt bei 43 Jahren.

Bisher liegen 94 Anmeldungen zur Eheschließung in diesem Jahr bei der Gemeinde vor, von denen 70 bereits durchgeführt wurden.

Es wurden bislang 32 Paare im Rathaus, 28 in der Kokerwindmühle und zehn auf dem Wurnbarg getraut.

• Arbeitslosengeld II

Die Arbeitslosengeld-II-Fallzahlen für Edewecht sind weiter gesunken und liegen aktuell bei 374. Die von der Bundesagentur für Arbeit übermittelte Arbeitslosenquote betrug im Landkreis im August 2019 3,6 Prozent. Die durchschnittliche Quote im gesamten Niedersachsen lag bei 5,2 Prozent, die des Bundes bei 5,1 Prozent.

• Bericht Flüchtlinge

Die Zahl der in der Gemeinde Edewecht lebenden Geflüchteten stieg im laufenden Quartal von 447 auf 468 Personen an.

• Feuerwehrwesen

Zum 30. September 2019 sind in den Edewechter Wehren insgesamt 227 Kameradinnen und Kameraden im aktiven Dienst; 57 sind in der Altersabteilung.

In der Kinder- und Jugendfeuerwehr sind insgesamt 51 Kinder und Jugendliche aktiv. Die Feuerwehren der Gemeinde Edewecht wurden in diesem Jahr bisher zu 109 Einsätzen gerufen und liegen damit deutlich unter dem Durchschnitt.

• Katastrophenschutz

Seit einiger Zeit wird die Errichtung von Sirenenanlagen vom Bund bezuschusst. Die Sirenenanlagen sollen zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophen- oder Verteidigungsfall dienen. Das vorhandene Sirenensystem der Gemeinde Edewecht diente zuletzt nur noch der Alarmierung der Feuerwehren und ist auf diese auch ausgelegt.

Entsprechend sind in den kommenden Jahren in den Ortsteilen Wildenloh, Klein Scharrel, Süddorf, Wittenberge, Jeddeloh I und eventuell Kleefeld weitere Sirenenanlagen zu errichten.

Aktuell werden Erkundigungen eingeholt, wie hier weiter zu verfahren ist, um die möglichen Zuschüsse auch zu erhalten.

• Sportplatz Göhlenweg

Die Sportanlage am Göhlenweg ist bereits seit einigen Wochen in Betrieb und wird intensiv genutzt. Mittlerweile sind drei der insgesamt vier geplanten Flutlichtanlagen errichtet und werden in der Praxis getestet.

Derzeit sind aber noch Feinjustierungen erforderlich. Dies gilt auch für die Randflächen am Hauptspielfeld, für die noch zwei kleine Regenwasserabläufe zum Anschluss an das vorhandene Leitungssystem ergänzt werden.

Diese kleine Nachrüstung war so lange nicht vorgenommen worden, wie noch keine praktischen Erfahrungen mit Starkregenfällen vorlagen – jetzt im Herbst wird sich das vermutlich ändern. Nach Möglichkeit soll das Regenwasser am Platz weitgehend versickern.