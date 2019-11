Edewecht Ja ist denn schon Weihnachten? Zumindest bei den Initiatoren der „Wunschbaum-Aktion 2019“ kreisen ab sofort schon alle Gedanken um das bevorstehende Fest der Freude. Zur Wahrung der christlichen Werte wurde aber mit dem Totensonntag der letzte Sonntag des Kirchenjahres bewusst abgewartet, ehe der Baum mit den Kinderwünschen behängt wurde.

Wünsche bis 25 Euro

Bereits seit 2007 gibt es eine Geschenke-Aktion im Ort. Diese wurde 2008 als erste in der Region um das Aufstellen eines „Wunschbaums“ erweitert. Inzwischen haben viele Gemeinden den Gedanken der Aktion aufgegriffen. Das Edewechter Familienbüro in Zusammenarbeit mit dem Verein „Lachende Kinder“ sorgt seitdem für strahlende Kinderaugen zum Fest. Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren, die in besonderen Lebenssituationen aufwachsen und deren Eltern im ALG-II-Bezug stehen, sind vom Familienbüro mit 339 Wunschkarten versorgt worden, von denen bis Montag 192 zurückgegeben wurden. Aber alle Karten, die noch bis kurz vor Weihnachten eingehen, werden in der Gemeinde und im Verein bearbeitet.

„Alle Kinder haben einen individuellen Weihnachtswunsch bis maximal 25 Euro frei“, erläutert Bürgermeisterin Petra Lausch. Im Familienbüro werden die Wünsche gesammelt, notiert und an den Wunschbaum gehängt. Dann werden die Edewechter gebeten, eine Wunschkarte vom Baum zu „pflücken“, um einem Kind diesen besonderen Herzenswunsch zu erfüllen.

Bis 13. Dezember

„Gerade zu Weihnachten und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollten wir auch an die denken, bei denen viele Weihnachtswünsche offen bleiben müssen. Helfen Sie mit, diesen Kindern zum Fest eine besondere Freude zu bereiten und einen maßvollen Wunsch zu erfüllen. In diesem Jahr hat sich der Kreis der bedürftigen Familien erweitert um diejenigen, die Schutz suchend aus Krisengebieten zu uns nach Edewecht gekommen sind. In unserer Mitte leben jetzt auch Flüchtlingsfamilien mit Kindern, die einer besonderen Unterstützung bedürfen und auch hier möchten wir gerne helfen“, bitten Jörg Brunßen vom Verein „Lachende Kinder“ und Petra Lausch alle Bürgerinnen und Bürger um ihre tatkräftige Unterstützung.

Interessierte können ab sofort eine Wunschkarte, die sie besonders anspricht, im neuen Foyer des Rathauses vom festlich dekorierten Baum nehmen. Nach dem Kauf des Geschenks wird sollte dieses hübsch verpackt und zusammen mit der Karte bis spätestens zum 13. Dezember wieder im Familienbüro abgegeben.

Autos und Helikopter

Wünsche, für die sich kein Spender findet, werden vom Verein und aus Spendengeldern der Aktion (Spendenbescheinigungen möglich) finanziert, so dass letztendlich doch für jedes Kind zu Weihnachten ein Geschenk im Rathaus bereit liegt. Gelder, die im Rahmen der „Wunschbaum-Aktion“ fließen, werden ausschließlich unter dem Motto „Unterstützung für bedürftige Edewechter Kinder und deren Familien“ verwendet. Damit erhält die Gemeinde Edewecht auch zukünftig die Möglichkeit, Kindern und ihren Familien in Notsituationen unbürokratisch helfen zu können.

Die Initiatoren hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder möglichst viele Edewechter ein Herz für Kinder in schwierigen Lebenssituationen zeigen und sich, wie in den letzten Jahren, in beeindruckender Zahl an der „Wunschbaum-Aktion“ beteiligen. Auch über ein entsprechendes Engagement der Vereine und der lokalen Geschäftswelt würde sich der Helferkreis sehr freuen.

In diesem Jahr stehen ferngesteuerte Autos und Helikopter hoch im Kurs. Puppen, Barbies und Schneeköniginnen-Bettwäsche folgen. Aber auch eine Meerjungfrauen-Flosse und ein Fußballtor hängen als Wunsch am Baum. Ganz praktisch wird es bei den Wünschen nach Winterkleidung und Schulrucksäcken.

Glückliches Strahlen

Eine der Ersten am Baum war Brigitte Dickhöfer: „Wir freuen uns, anderen Kindern Freude bereiten zu können und sie mit dem Geschenk zu überraschen.“

Das glückliche Strahlen der Kinder und die Dankbarkeit der Eltern bei der Ausgabe der Pakete kurz vor Weihnachten ist für die große Helferschar das perfekte Dankeschön für die Mühen der letzten Wochen.

Weitere Informationen zur „Wunschbaum-Aktion“ erhalten Interessierte im Edewechter Familienbüro bei Frau Inga Koch unter Telefon 0 44 05/91 61 03 oder per Mail unter: koch@edewecht.de