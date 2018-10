Eggeloge „Mit offenen Augen durch den Wald gehen, dann wird man fündig.“ Das ist die Antwort von Christian Reents auf die Frage, wie ein solch originelles Potpourri an Holzarbeiten gefertigt wurde. Da gab es auf dem Dorfmarkt Eggeloge beispielsweise die besonderen Futterhäuser oder Blumentische. Ein rustikaler Stehtisch war bereits kurz nach Öffnung der elften Veranstaltung dieser Art, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, verkauft und wird künftig in Moorburg seinen Platz haben.

Eine Besonderheit, weil eine schöne Zierde und ein Blickfang, waren Staudenhalter. Dünnes Astholz auf eine entsprechende Länge gebracht und oben mit einem bunten Knauf versehen: „Das sind herkömmliche Knöpfe für Schränke“, erklärt Elke Reents die Umsetzung. Erstmals gefertigt hatten die Frauen auch Dekorationen in verschiedenen Ausführungen aus Beton. „Wir haben beispielsweise Beton in einen Nylonstrumpf gefüllt und den Strumpf mit Band mehrfach abgebunden“, sagte Cornelia Hellmers. So sei eine Deko in Form eines kleinen Kürbisses entstanden.

In den vergangenen Wochen hatten Frauen und Männer aus dem Dorf rührig gewerkelt. „Frauen haben genäht, gebacken, gebastelt, eingekocht und Kränze gebunden“, berichtet Cornelia Hellmers. Die Männer hätten die kreativen Holzarbeiten gebaut, ferner Nistkästen.

Ein großes Angebot an verschiedenen Stauden rundete die Auswahl auf dem Dorfmarkt bei der Alten Schule ab. „Wir haben keinen gewerblichen Verkäufer, alles ist ehrenamtlich und überwiegend in Gemeinschaftsaktion gewerkelt“, zeigt Elke Reents auf. Und das Sortiment kann sich sehen lassen. Die Besucher waren von den originellen und ideenreichen Produkten begeistert und kauften sie gern.

In den Räumen der Alten Schule war eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen aufgebaut. Neben frisch gepresstem Apfelsaft gab es auch geräucherte Aale direkt aus dem Rauch und Gegrilltes. Der Erlös aus dem Verkauf aller Produkte ist bereits bestimmt. Das Geld fließt in die Dorfkasse des Ortsbürgervereins.

Weitere Fotos vom Dorfmarkt Eggeloge finden Sie unter www.nwzonline.de/fotos