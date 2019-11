Ekern Ein für Jugendliche nicht alltägliches Hobby hat Jeego. Seit gut vier Jahren züchtet der 13-Jährige Hühner. Mit den Zwerg-Amrocks hat er sich eine Rasse ausgesucht, die nur schwer perfekt zu züchten ist. „In diesem Jahr habe ich keine konkurrenzfähigen Tiere“, erklärt er den Verzicht seiner Teilnahme an der diesjährigen Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Bad Zwischenahn.

Elf Seniorenzüchter

Die elf Seniorenzüchter und vier jugendlichen Züchter präsentieren in der Scheune der Gaststätte Hempen Fied in Ekern gut 160 Tiere. Die Bewertungsergebnisse können sich dabei sehen lassen. Sieben Tiere erhalten ein „Vorzüglich“, die höchste Bewertungsstufe. Neun Enten und Hühner werden mit einem „Hervorragend“ eingestuft. „Ein Ergebnis, das die besondere Arbeit der Züchter hervorhebt“, erklärt der Vorsitzende Heinz de Vries.

Das Züchten der verschiedenen Enten- und Hühnerrassen ist aber mehr als nur ein Zeitvertreib. Die Hühner, Gänse, Enten und Puten, die bei der zweitägigen Vereinsschau präsentiert werden, sind zum Teil auf der Roten Liste und in ihrem Bestand gefährdet. „Mit unserer Arbeit tragen wir auch zur Arterhaltung bei“, erzählt Jeego nicht ohne Stolz. Für ihn ist die Zucht mehr als nur ein Hobby. „Von dem Taschengeld, das ich von meinen Eltern bekomme, bezahle ich das Tierfutter.“ Andere Wünsche stellt er da hintenan.

Vorsitzender froh

Sein Freund Mirko ist ebenfalls bei der Ausstellung dabei, aber nur als Besucher. Der 14-Jährige, seit gut einem Jahr Züchter, gehört dem Rassegeflügelzuchtverein Westerstede an. „Meine Oma hatte schon immer Hühner. Und irgendwann wollte ich meine eigenen Tiere haben. Ich züchte jetzt Hühner der Rasse Italiener Rebhuhn-farbig.“ Während er bei den Hühnern bleiben wird, hat sich Jeego entschlossen, zukünftig Zwergenten wildfarbig zu züchten. „Davon verspreche ich mir mehr Erfolge.“

Der Vorsitzende des RGZV Bad Zwischenahn, Heinz de Vries, ist grundsätzlich froh darüber, Jugendliche als Züchter im Verein zu haben. „Es wird immer schwieriger. Heute ist es doch so, dass wenn ein Hahn kräht, sich irgendwelche Anwohner gleich beschweren. Anderer Lärm wird dagegen akzeptiert.“ Und in eine Zucht muss viel Zeit investiert werden, weil die Tiere täglich versorgt werden müssen. „Um Urlaub machen zu können, müssen andere gefunden werden, die in dieser Zeit zumindest die Tiere füttern.“ Er hat das Glück, einen Nachbarn zu haben, der in solchen Zeiten einspringt.

Höchste Punktzahl

Für Alexander Lübbing haben sich diese Entbehrungen gelohnt. Mit seinen Zwergenten silberwildfarbig erreicht er die höchste Punktzahl und wird diesjähriger Vereinsmeister. Julian Pleis, der ebenfalls Zwergenten züchtet, wird an diesem Wochenende zum Vereinsmeister gekürt. Freuen darf sich auch der Jugendliche Lasse Hots, der mit seinen Zwerg-Amrocks den Zuchtpreis gewinnt. „Das Interesse in der Bevölkerung für diese Tiere ist groß“, zieht de Vries ein erstes positives Fazit der Veranstaltung. Und es werden gerade Hühner gut verkauft. „Sie werden im Garten gehalten, für den Alltag, nicht um sie zu züchten.“