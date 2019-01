Ekern Eigentlich sollte an der Edewechter Straße in Höhe Melmweg in Ekern längst eine Ampel stehen. Viele Schülerinnen und Schüler stehen hier morgens und nachmittags lange, um die stark befahrene Straße zu überqueren und zum Bus oder von der Haltestelle nach Hause zu kommen. Und auch viele Erwachsene wünschen sich diese sichere Möglichkeit, die Straße zu überqueren, schon sehr lange – und sehr lange heißt: seit 16 Jahren.

Seinerzeit hatte der Ortsverein Ekern, schon damals unter der Führung des heutigen Vorsitzenden und CDU-Ratsherren Klaus Warnken, zunächst mit 600 Unterschriften die Ampel und „Tempo 60“ gefordert und schließlich am 4. April 2003 mit 200 Teilnehmern auf der Edewechter Straße demonstriert. Eine der Forderungen, die Reduzierung des Tempos, wurde immerhin 2007 erreicht, auf die Ampel warteten die Ekerner aber weiter.

2017 kam das Thema zuletzt erneut auf. Und diesmal waren sich alle beteiligten Stellen grundsätzlich einig. Sowohl die Gemeinde als auch der Landkreis und die Straßenverkehrsbehörde in Oldenburg hatten sich zu diesem Zeitpunkt für die Ampel und den Standort am Melmweg ausgesprochen, so die Darstellung der Gemeinde im Oktober 2017.

kommentar Kaum zu verstehen Von Christian Quapp Von Christian Quapp Man muss sich diese Zahl mal kurz richtig vorstellen: Vor 16 Jahren haben die Menschen in Ekern Politik, Verwaltung und Behörden zum ersten Mal um eine Ampel gebeten, damit ihre Kinder morgens sicher über die Edewechter Straße gehen können. Die Kinder, um deren Sicherheit es 2003 ging, haben inzwischen das Abitur gemacht oder eine Lehre abgeschlossen. Sie haben vielleicht sogar selbst schon Nachwuchs, der es jetzt endlich etwas leichter haben wird auf dem Schulweg. 16 Jahre hat es gedauert, bis die Behörden in der Lage waren, sich für einen vergleichsweise kleinen Eingriff in den Straßenverkehr zu entscheiden, der eine Menge Sicherheit bringt. Aber selbst jetzt findet die Oldenburger Behörde die Ampel nicht wirklich notwendig, sondern nimmt sie bestenfalls widerwillig hin. Dass es nach der grundsätzlichen Einigung noch mehr als ein Jahr bis zur Umsetzung dauert, verwundert da kaum. Für die Menschen, um die es geht, ist dieser lange Zeitraum kaum zu verstehen. Bleibt zu hoffen, dass die Ampel jetzt wirklich bald steht. Den Autor erreichen Sie unter Den Autor erreichen Sie unter

Eine Verkehrszählung hatte ergeben, dass hier die meisten Menschen die Straße überqueren. Auch der Ortsverein Ekern hatte die Menschen im Dorf erneut befragt und war zum gleichen Ergebnis gekommen. Als Alternative war auch ein Ampel-Standort an der Burgefelder Straße geprüft, aber verworfen worden. Vermutlich im Frühjahr 2018, so hatte es die Gemeindeverwaltung 2017 angekündigt, sollten alle Planungen und Gespräche abgeschlossen sein und die Ampel könne aufgebaut werden.

Fast ein Jahr nach dem angekündigten Termin ist immer noch nichts von der Ampel zu sehen – aber sie kommt, wie die NWZ auf Nachfrage bei der Gemeindeverwaltung und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg erfuhr.

Die Behörde hätte die Ampel allerdings von sich aus nicht gebaut, so Joachim Delfs, Leiter des Oldenburger Geschäftsbereiches. Der Landkreis Ammerland musste eine verkehrsrechtliche Anordnung erteilen und die Gemeinde muss die Ampel bezahlen und auch die Voraussetzungen für den Bau schaffen.

Auf einige Unterlagen der Gemeinde warte die Behörde derzeit noch, so Delfs, die Ampel werde aber 2019 kommen. Das bestätigte auch Bernd Hollwege vom Tiefbau- und Grünflächenamt, der zudem sagen konnte, dass der Bau der Ampel noch zu Beginn des Jahres ausgeschrieben werden soll.

Klaus Warnken freut sich jedenfalls, dass er am 17. Januar bei der Hauptversammlung des Ortsvereins endlich mal eine positive Antwort geben kann, wenn er nach der Ampel für die Edewechter Straße gefragt wird.