Friedrichsfehn „Für uns war das ein absolutes Neuland, was wir hier betreten hatten.“ Jan-Christoph Egerer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Friedrichsfehner Projekt, was er zusammen mit der Edewechter Bürgermeisterin Petra Lausch angeschoben hatte und das jetzt mit der offiziellen Eröffnung der Räumlichkeiten abgeschlossen wurde.

„Bereits in Rostrup haben wir Raum geschaffen für eine Bäckerei mit Café, einer Bank und einer Apotheke als direkte Nachbarn für Senioren“, berichtete er. Dieser Komplex liege in Rostrup direkt gegenüber dem Eingangsbereich der neuen Senioreneinrichtung der AWO.

Jetzt sollte in Friedrichsfehn Ähnliches geschehen, mit dem Seniorenzentrum am Dorfplatz. In einem Gespräch vor zwei Jahren konnte Bürgermeisterin Lausch den Unternehmer davon überzeugen, direkt am Dorfplatz sein Projekt zu realisieren.

Und nicht nur das: Während sich im Erdgeschoss nun die Bäckerei und das Café Müller-Egerer befinden (daneben gibt es noch eine Bankfiliale und eine Apotheke) wurden im ersten und zweiten Obergeschoss Zimmer für Senioren geschaffen, die jetzt bezugsfertig sind. „Bei dem Bau des Hauses waren die Ansprüche komplett anders. Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen und ein neues schönes Zuhause finden“, ließ Jan-Christoph Egerer die nähere Vergangenheit noch einmal lebendig werden. Über investierte Gelder wollten er und Patrick Michael Seikert, Geschäftsführer des Senioren-Wohnpark Weser mit Sitz in Bremen, an diesem Nachmittag nicht reden.

„Insgesamt sind es 25 Pflegeplätze, die so zusätzlich entstanden sind“, führte Seikert aus. Die Besonderheit hier ist, dass auch einige Komfortzimmer eingerichtet wurden, mit Fernseher und eigenem Kühlschrank. Alle Räume sind Einzelzimmer. „Diese haben wir jetzt von Müller-Egerer gepachtet.“ Grundsätzlich hat seine Gesellschaft keine Häuser im Eigentum. Auch die schon genutzten Räumlichkeiten beim Dorfplatz in Friedrichsfehn wurden ebenfalls als Pacht übernommen.

Einrichtungsleiterin Sarah Hoch zeigte sich mit der Entwicklung der Senioren-Wohnanlage vor Ort sehr zufrieden. „Wir haben jetzt insgesamt 82 Plätze, für die 41 Mitarbeiter tätig sind. Wir haben eine hauseigene Küche und können so auf die individuellen Wünsche der Bewohner eingehen.“ Auch die zentrale Lage der Kleinwohnungen wird gelobt. Dazu lädt der Dorfplatz zu einer Begegnung von Jung und Alt ein, was auch der Politik der Gemeinde entgegenkommt.