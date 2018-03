Friedrichsfehn /Kleefeld Im nächsten Jahr wird für die Friedrichsfehner Feuerwehrleute ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gehen: Sie werden ihr neues Feuerwehrhaus am Jeddeloher Damm in Kleefeld beziehen. Auch die Dorfgemeinschaft Kleefeld hat Grund zur Freude: Sie wird den Versammlungsraum des 1,7 Millionen-Projekts künftig ebenfalls nutzen können.

„Der Bauantrag ist gestellt, die Ausschreibungen werden derzeit erarbeitet“, erklärte Rolf Torkel, Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, auf Nachfrage der NWZ. Im Juni sollen die Bauarbeiten auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück am Jeddeloher Damm beginnen, bis zum Jahresende soll der Großteil der Arbeiten (eine Stahlhalle soll entstehen) erledigt sein.

Der Bauausschuss des Edewechter Rates beschäftigte sich kürzlich nochmals mit baurechtlichen Grundlagen für das Feuerwehrgelände und angrenzende Flächen. Zunächst war in Höhe der neuen Feuerwehr am Jeddeloher Damm, einer Landesstraße, keine eigene Linksabbiegespur geplant. Eine solche soll jedoch nun in Absprache mit der zuständigen Landesbehörde für Straßenverkehr hergerichtet werden. Die geplante Feuerwehreinfahrt neben dem Betriebsgelände des Bus- und Fuhrunternehmens Hilgen soll zudem zu einer kleinen Gemeindestraße werden. Mit dieser Lösung wolle man auch der Firma Hilgen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, so Torkel. Wie es dazu im Bauausschuss hieß, wolle die Firma den Betriebsstandort am Jeddeloher Damm erweitern. Die rechtlichen Anforderungen im Bereich Bodenaustausch und Bodenaufbereitung würden stetig steigen, so dass das Unternehmen auch für unbelastete Böden Zwischenlager benötige. Mittelfristig solle das gesamte Bus- und Fuhrunternehmen nach Kleefeld verlegt werden.