Godensholt Hornskamp, südliche Norderbäke, Augustfehn-Hengstforde: Bauplätze gibt es in Apen genug. Aber: Wird denn auch an den richtigen Stellen gebaut? „In der Gemeinde Apen müssen auch die Außenbereiche, insbesondere Godensholt, versorgt werden“, berichtet Björn Meyer, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Gemeinde Apen. Zum Hintergrund: Erst kürzlich veröffentlichte die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) die Preise für den ersten Bauabschnitt im Gebiet Augustfehn-Hengstforde. 55 von ungefähr 300 Grundstücken wurden veröffentlicht. „Es kann nicht sein, dass ein Godensholter Jung sich ein Grundstück in Augustfehn suchen muss. Da besteht Handlungsbedarf“, meint Björn Meyer. Die SPD/CDU-Gruppe fordert vier bis acht neue Bauplätze in Godensholt. Das bisher einzige Baugebiet in Godensholt, „Am kurzen Tangen“, ist bis auf einen Platz verkauft.

„Wir bitten die Verwaltung, in den Ortsgrenzen von Godensholt, hier speziell im Ortskern, zu analysieren, an welchen Stellen eine adäquate Wohnbebauung möglich ist“, heißt es in dem Antrag. Weiter fordern sie: „Vorrangig ist darauf zu achten, nach Möglichkeit keine landwirtschaftliche Nutzfläche zu beplanen, sondern aufgegebene Hofstellen, Gartenbauflächen oder sonstige bebaute Flächen.“ Zu den aktuellen Baugebieten zählen neben Augustfehn-Hengstforde auch die südliche Norderbäke (Apen) mit 22, Hornskamp (Apen) mit 31 und auch Eilters Kamp (Tange) mit neun Grundstücken.

Letzteres liegt im Außenbereich der Gemeinde Apen. „Zum Sommer werden dort die Flächen verkauft“, berichtet Peter Rosendahl, Bauamtsleiter der Gemeinde Apen. Für Björn Meyer sei eine entsprechende Einwohnerbeteiligung im Vorfeld auf den Weg zu bringen.

Die Einwohner von Godensholt sollten diese Entwicklung rechtzeitig mitbegleiten. Der nächste Bau- und Planungsausschuss findet am 18. Februar im Rathaus der Gemeinde statt.