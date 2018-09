Godensholt „Ob wir im nächsten oder übernächsten Jahr bauen werden, steht noch nicht fest“, sagt Henning Hinrichs, Juniorchef der Godensholter Firma Hinrichs Metall- und Fahrzeugbau. „Auf unserem Grundstück mitten im Dorf wird sich jedoch bald einiges tun.“

Der 34-jährige Metallbaumeister will die Weichen für die Zukunft des mittelständischen Unternehmens stellen, das sich auf Planung, Konstruktion und Fertigung im Bereich Metall- und Fahrzeugbau spezialisiert hat. Derzeit arbeiten in dem Betrieb, der am Standort in Godensholt und in Apen jeweils eine Produktionshalle hat, 24 Menschen.

Voraussichtlich zum Jahresende soll die Tankstelle verpachtet und zur Automatentankstelle werden, den Shop wolle man schließen. Später sei dann geplant, so Henning Hinrichs, die alte Produktionshalle und andere Nebengebäude abzureißen und hinter den an der Nordloher Straße liegenden Gebäuden und der Tankstelle zwei neue Produktionshallen zu bauen. Diese seien jeweils 64 Meter lang, 40 Meter breit und elf Meter hoch. Dazu müssten einige ältere Bäume gefällt werden. Zur Aper Straße würden auf dem rund 14 000 Quadratmeter großen Grundstück neue Bäume gepflanzt. Außerdem sollen hier Beete und Rasenflächen entstehen.

Seit 1945 gibt es die Firma Hinrichs in Godensholt, zunächst wurde eine Tankstelle betrieben, 1956 der Bereich Metallbau mit ins Dienstleistungsangebot aufgenommen. Landwirtschaftliche Maschinen wurden repariert und Roller verkauft. Juniorchef Henning Hinrichs, der den Betrieb von seinen Eltern Hajo und Monika Hinrichs übernahm, setzt nun auf Metall- und Fahrzeugbau. Das Spektrum reicht vom Anlagenbau (z.B. Rohrkettenförderer, Dreh- und Flachschieber), über Edelstahlverarbeitung (Bau von Geländern oder Tankbehältern) über den Fahrzeugbau (Hydraulische Stoßdämpfer, Rampen für Behindertenfahrzeuge) bis hin zu Sonderkonstruktionen (z.B. Transportcontainer).

Mit den baurechtlichen Grundlagen für das Vorhaben hatte sich jetzt der Bau- und Planungsausschuss des Aper Gemeinderates beschäftigt. Nach Angaben von Apens Bauamtsleiter Peter Rosendahl könne das baurechtliche Verfahren voraussichtlich Ende des Jahres beendet sein, so dass ab dann gebaut werden könne.