Gristede In der kommenden Woche verschwindet auch der letzte bauliche Hinweis auf die einstige Gaststätte „Kuck sin Died“ in Gristede. Deren früheres Sanitärgebäude soll voraussichtlich ab Montag, 26. März, abgerissen werden, erklärte Hergen Buschmann vom Gebäudemanagement der Gemeinde. Es macht bekanntlich Platz für das neue Gristeder Feuerwehrhaus, das – so Buschmann – Ende des Jahres/Anfang kommenden Jahres stehen soll.

Damit erinnert nur noch die Straße „Kuck sin Died“ an den einstigen Gaststättenstandort, an dem mittlerweile Wohnhäuser stehen. Die Gemeinde hatte rund 1400 Quadratmeter der einstigen Grundstücksfläche rund um die Gaststätte samt dem Sanitärgebäude erworben, um Platz für den neuen Feuerwehrstandort zu schaffen. Der alte befindet sich schräg gegenüber an der Fehrenkampstraße, ist aber für das neue Löschfahrzeug, das die Einheit 2019 bekommen soll, zu klein. So nimmt die Gemeinde 896 000 Euro für den neuen Feuerwehrbau in die Hand. Geplant ist auch, einen Notstromgenerator, den die Gemeinde in diesem Jahr für 41 000 Euro anschafft, dort unterzubringen. Das Gerät soll bei einem allgemeinen Stromausfall vor allem das Rathaus in Wiefelstede arbeitsfähig halten, erklärte Bürgermeister Jörg Pieper.

An diesem Wochenende wird die örtliche Feuerwehr noch die Fenster aus dem Sanitärgebäude entfernen. Sie hatte auch bereits am 3. Februar Bäume vor dem Gebäude gefällt, die dem Neubau und neuen Parkplätzen weichen mussten. Zudem holte die Wehr vor einer Woche auch die Pfannen vom Dach des Gebäudes.

Nach dem Abriss beginnen auch gleich die Erdarbeiten fürs Feuerwehrhaus. Mit den Rohbauarbeiten soll nach Angaben Buschmanns dann am 16. April begonnen werden.