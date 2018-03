Gristede /Neusüdende Die Fahrbahnteiler der beiden Verkehrskreisel in Gristede und in Neusüdende in der Nachbargemeinde Rastede sollen neu gestaltet werden. Hintergrund ist, dass die bisherige Bepflanzung mit Gras durch Streusalz bei den Winterdiensten leidet. Der Straßenbauausschuss des Kreises empfahl jetzt mehrheitlich, die Fahrbahnteiler teils mit Findlingspflaster zu versiegeln, teils aber auch mit Ziergräsern und Ziersplitt auszustatten. Die Komplettversiegelung der Fahrbahnteiler mit Findlingspflaster fand im Ausschuss keine Mehrheit. Das letzte Wort hat der Kreisausschuss am 7. März.

Für die Neugestaltung der Fahrbahnteiler hatte der Landkreis bereits jeweils 20 000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt. Bei der Entscheidung, Ziergras und Ziersplitt mit einzuplanen, griff der Ausschuss auf Erfahrungen aus Rastede zurück. Dort befinden sich in den mit Kieselsteinen ausgelegten Nebenanlagen an der Oldenburger Straße bereits Ziergräser. Diese seien robust und nach wie vor in gutem Zustand, hatte die Kreisverwaltung im Vorfeld festgestellt.

Schon allein wegen der Optik der Kreisel sprach sich die Mehrheit des Ausschusses dafür aus, auch Ziergräser in die Fahrbahnteiler zu pflanzen.

Neugestaltet werden soll in Gristede auch die Mittelinsel des Kreisverkehr. Die dort vorhandenen Kastenlinden sollen dabei auf jeden Fall stehenbleiben: Dies war allerdings nicht Thema in der jüngsten Ausschusssitzung. 5500 Euro sind für die Neugestaltung der Gristeder Mittelinsel bereits eingeplant. Bislang sorgt dort eine Hecke für den notwendigen Blendschutz durch Gegenverkehr auf der jeweils anderen Seite des Kreisels.

Die Verwaltung hatte im Ausschuss mitgeteilt, dass die Ausschreibung zur Gestaltung der Mittelinsel in Gristede bislang noch nicht erfolgt sei: Man wollte erst einmal abwarten, ob bezüglich der Fahrbahnteiler eine Entscheidung zugunsten der Variante mit Ziersplitt und Ziergräsern gefällt wird. Dies ist nun im Ausschuss zumindest in Teilen geschehen. Eine gemeinsame Ausschreibung der Arbeiten soll nun Kosten sparen.