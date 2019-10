Gristede Der Nachlass des verstorbenen Ehepaares stand am Samstag zum Verkauf oder wurde versteigert. Testamentarisch hatte das Paar verfügt, dass ihr Nachlass an die Gemeinde Wiefelstede fallen soll. Neben Grundstück und Haus gehörte dazu natürlich auch der Inhalt des Gebäudes. Vom Salzstreuer bis zu Grafiken und Radierungen des bekannten Künstlers Horst Janssen. Mit dem Erlös wird eine Stiftung gegründet, die den Bau von Altenwohnungen mitfinanzieren soll. Und den Erlös taxiert die Auktionatorin für einen Tag, Saskia Leffers von der Gemeindeverwaltung, auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Mit Grundstücks- und Hausverkauf will die Gemeinde mindestens 360 000 Euro erlösen. Bis Samstagmittag standen acht potenzielle Käufer auf der Liste. Saskia Leffers wurde während der Versteigerung der Kunstgegenstände gefragt, ob die Immobilie an diesem Tag ebenfalls unter den Hammer käme.

Bereits vor Beginn von Hausflohmarkt und Versteigerung standen die Interessenten die Auffahrt hinunter bis auf den Mühlenweg. Das Interesse war riesig. Auf dem extra eingerichteten Parkplatz auf einer Wiese fanden sich ein Autokennzeichen aus Leipzig und Duisburg.

Der Metjendorfer Björn Pagel (44) wusste genau was er wollte, als er das Anwesen betrat: nämlich das Elchgeweih über dem Kamin. „Seit meiner Kindheit bin ich auf der Suche nach einem Elchgeweih.“ Früher mit seinen Eltern und heutzutage mit Ehefrau Kathrin macht er Urlaub in Schweden und hat immer nach einem abgeworfenen Geweih gesucht. Aber nie eines gefunden. Ist auch besser so. Nach deutschem Strafrecht ist das nämlich Wilderei. Jetzt hat er eines und das ganz legal.

Um 10.30 Uhr hob Saskia Leffers das Holzhämmerchen vom Küchenbrettchen und begann mit der Versteigerung. 21 Kunstwerke galt es an den Mann zu bringen. Der Druck eines Selbstporträts von Horst Janssen ging beispielsweise für 450 Euro über den Tisch. Aber auch Kleinigkeiten machten ihre neuen Eigentümer stolz und glücklich. Die zehn Jahre alte Pia kaufte Laura Oltmanns von der Gemeindeverwaltung eine silberne Halskette mit Anhänger ab. 1,50 Euro bezahlte ihr Papa dafür. Pia strahlte.

Oder Ute Petershagen aus Wiefelstede. Sie erwarb ein Poesiealbum. „Das hat wahrscheinlich der Mutter von Herrn oder Frau Stühmer gehört“, mutmaßte sie. Ute Petershagen versuchte gleich, einen in gestochener Sütterlinschrift niedergeschriebenen Eintrag von 1926 zu entziffern. „Langweilig wird mir das Wochenende jetzt nicht.“ Und das für gerade einmal 4,50 Euro.

Übrig geblieben sind am Ende viele Bücher der Stühmers. Die Gemeinde will versuchen, die am Samstag, 16. November, zu verkaufen.