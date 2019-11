Hahn-Lehmden Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner jüngsten Sitzung die Auftragsvergaben zur Herstellung des neuen Dorfplatzes in Hahn-Lehmden beschlossen. Die Arbeiten auf dem dreieckigen Gelände zwischen Wilhelmshavener Straße, Nethener Weg und Spillestraße sollen noch in diesem Jahr beginnen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Mit dem Projekt aus dem Dorfentwicklungsprogramm, einen zentralen Treffpunkt für die Einwohner einzurichten, hatte sich die Gemeinde erfolgreich um Fördermittel beworben. Der Arbeitskreis „Dorfentwicklung Rastede-Nord“ hatte die Idee im Rahmen eines umfassenden Konzeptes in mehr als zwei Jahren ehrenamtlichen Engagements entwickelt.

Knapp 875 000 Euro werde es kosten, den Platz zu pflastern, in Richtung Wilhelmshavener Straße einen treppenförmigen Aufbau zu gestalten und Elemente wie den geplanten Pavillon, Geräte eines Mehrgenerationenspielplatzes sowie verschiedene Sitzgelegenheiten aufzubauen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. „Ebenfalls enthalten sind die Installation der Beleuchtung, die Schaffung einer Zufahrt vom Nethener Weg aus und der Bau des benötigten Regenwasserkanals“, ergänzt Tabea Triebe, die das Projekt als zuständige Fachbereichsleiterin im Rathaus betreut.

Den Auftrag für die Arbeiten habe eine Firma aus dem Landkreis Cloppenburg erhalten, die bei der öffentlichen Ausschreibung der Arbeiten das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte.

Etwas mehr als 35 500 Euro kommen für die Landschaftsbauarbeiten hinzu. Hierunter fallen die Anpflanzung von etwa zehn Bäumen rings um den Dorfplatz, einer Hecke entlang des Abschnitts an der Wilhelmshavener Straße sowie die Gestaltung verschiedener Beete. Der Auftrag hierfür wurde einer Firma aus Oldenburg erteilt, so die Verwaltung weiter. Sämtliche Arbeiten begleiten soll das Ingenieurbüro Thalen Consult aus Zetel-Neuenburg, das mit dem Projekt bestens vertraut ist, weil es bereits für die konkreten Planungen zuständig war. Auf rund 40 700 Euro belaufen sich die Kosten, um die Umsetzung begleiten und beaufsichtigen zu lassen.

„Damit bewegt sich der finanzielle Aufwand aller Voraussicht nach im Rahmen der Kostenschätzung, die von rund einer Million Euro Gesamtkosten ausging“, sagt Tabea Triebe. Der Förderbescheid über 63 Prozent der Gesamtkosten durch das Amt für regionale Landesentwicklung liegt bereits vor.

In der vergangenen Woche liefen bereits die Vermessungsarbeiten für die Erschließung des benachbarten Baugebiets, in dem Wohn- und Geschäftshäuser entstehen werden. Inzwischen rollen dort die ersten Bagger an. Und auch die Arbeiten am Dorfplatz sollen nach Möglichkeit noch in diesem Monat starten, so die Gemeinde.