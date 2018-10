Halsbek „Wir sind uns einig, dass die Schule erweitert werden soll, haben dem Mieter im Obergeschoss gekündigt und müssen nur noch die Kohle in den Haushalt 2019 einstellen“, fasste Frank Lukoschus (SPD) den Stand zur Erweiterung der Grundschule Halsbek während des Treffens des Schulausschusses am vergangenen Dienstag zusammen. Dass es dann aber doch nicht ganz so einfach sei, machte er mit einer Ergänzung deutlich. „Ich will aber seriöse Zahlen, denn es geht hier nicht mehr um das Ob sondern um das Wie.“

67 000 Euro Kosten

Für einen Umbau der Wohnung im Obergeschoss des Schulgebäudes nach Wunsch der Schule werden momentan Kosten in Höhe von 67 000 Euro geschätzt. 7000 Euro davon sind für die Einrichtung des Klassenzimmers bestimmt.

Problematisch an der Situation ist jedoch, dass es noch keine konkreten Pläne für einen Umbau gibt. „Im Moment wohnt noch der Mieter in der Wohnung, so dass wir bisher keinen Plan erstellen konnten“, berichtete Wilfried Pistoor, Schuldezernent der Stadt Westerstede.

„Es ist unerhört, dass wir 60 000 Euro in den Haushalt einstellen sollen, ohne zu wissen, wie der Raum am Ende aussehen wird“, sagte Elke Schmidt (SPD). Und auch Esther Welter (Grüne) gab zu bedenken, dass man die tatsächlichen Gegebenheiten des Raumes nicht kenne. „Wer weiß, wie viele Dachschrägen oder Raumtrenner es gibt. Für eine fundierte Entscheidung würde ich gerne die Zahlen und Daten der Wohnung kennen.“

Dass die aktuellen Rahmenbedingungen nicht optimal seien, bestätigte auch Bürgermeister Klaus Groß (FDP). „Wir müssen das Geld aber in den Haushalt einstellen, um handlungsfähig zu bleiben“, erklärte er die Situation. Schließlich gehe es darum, der Schule schnell zu helfen.

Fortsetzung folgt...

So konnten sich die Mitglieder des Schulausschusses schließlich auf den Antrag von Frank Lukoschus einigen, sich die Zahlen für den Anbau im Haushaltsausschuss präsentieren zu lassen und auf dieser Grundlage Mittel für die Maßnahme in den Haushalt 2019 einzustellen.