Hankhausen Das Baustellen-Chaos in Rastede geht weiter: Neben dem Voßbarg, der Neusüdender Straße und der Braker Chaussee war seit Montag auch der Loyer Weg gesperrt. Das neue Wohngebiet „Südlich Schlosspark IV“ musste an die Kanalisation angeschlossen werden.

Ersatzhaltestelle an der Wiemkenstraße Voraussichtlich bis zum 26. Oktober kann die Linie 440 die Haltestelle „Am Autobahnkreuz“ an der Bundesstraße 211 nicht anfahren. Grund ist die Sanierung der Fahrbahn, heißt es im Fahrplaner des Verkehrsverbundes. Als Ersatz soll die Haltestelle „Wiemkenstraße“ in Ipwege genutzt werden. Von dort ist es ein Fußweg von mindestens 15 Minuten bis ins Industrie- und Gewerbegebiet am Autobahnkreuz. Der Verkehr wird für die Zeit der Bauarbeiten über die Kreisstraße 143 (Butjadinger Straße), Kreisstraße 144 (Schulstraße), Kreisstraße 131 (Oldenburger Straße) und Wilhelmshavener Heerstraße umgeleitet. Ab der Nadorster Straße wird der reguläre Fahrweg durch Oldenburg wieder aufgenommen. Die Rückfahrt nach Brake, Nordenham oder Bremerhaven erfolgt in entgegengesetzter Richtung.

Über die Sperrung des Loyer Wegs, aber auch über die weiteren Baustellen und Umleitungen regen sich immer mehr Bürger auf. So löste die Information über die Sperrung des Loyer Wegs bei Facebook eine Diskussion über die Verkehrssituation aus.

Der Loyer Weg verbindet den Hauptort nicht nur mit Hankhausen, Loy und Barghorn. Vielen dient er mit dem Hankhauser Weg und der Dorfstraße im weiteren Verlauf auch als Abkürzung zur Bundesstraße 211 in Richtung Brake. Und genau darin lag das Problem.

Diese wichtige Verkehrsader ist aus Rastede zurzeit ohnehin schwierig zu erreichen. Die Zufahrt zur B 211 vom Kreisverkehr in Neusüdende über die Braker Chaussee ist schon seit zwei Wochen gesperrt. Zwischen der Straße Im Himmel und der B 211 werden Radweg und Fahrbahn erneuert.

Verschärft wird die Situation ab Montag, 15. Oktober: Dann wird zusätzlich die Zufahrt vom Autobahnkreuz Oldenburg-Nord zur B 211 dicht gemacht. Auch hier sind Sanierungsarbeiten der Grund.

Die Arbeiten hatten bereits am 10. Oktober beginnen sollen, mussten aber verschoben werden, weil eine Baustelle in der Wesermarsch nicht rechtzeitig fertig geworden war. Wie Joachim Delfs, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg, am Freitag mitteilte, sollen die Arbeiten nun aber tatsächlich beginnen. Trotz der Verzögerung sollen sie bis zum 26. Oktober abgeschlossen sein.

Ein Problem stellt die Sperrung für Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs dar. Die Haltestellen „Am Autobahnkreuz“ werden für die Dauer der Bauarbeiten nicht angefahren (siehe Infokasten). Bisher war darüber noch nicht informiert worden. An der Haltestelle ist allerdings ein Hinweisschild angebracht worden.

Die Arbeiten am Loyer Weg wurden derweil am Freitag planmäßig abgeschlossen, teilte die Gemeinde auf Anfrage mit. Die Sperrung war nicht über die Presse bekannt gemacht worden. Die Arbeiten waren bewusst in die Herbstferien gelegt worden, hieß es aus dem Rathaus. Diese verkehrsärmere Zeit wurde gewählt, damit es nicht zu Problemen mit dem Schulbusverkehr kommt.

Länger als geplant hatten indes Arbeiten in der Straße Am Hardenkamp in Hankhausen gedauert. Sie wurden ebenfalls erst am Freitag abgeschlossen, zwei Wochen später als vorgesehen. Auch diese Verzögerung war nicht bekannt gemacht worden.