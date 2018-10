Hankhausermoor Die Jugendgruppe des Hegeringes Rastede Nord „Die Falkenaugen“ hat sich an der Naturschutzwoche für Kinder beteiligt. Die Greifvogelarten Schleiereule, Waldkauz und Turmfalke sollten durch künstliche Nisthilfen unterstützt werden, berichtet Hegeringleiter Lutz Wemken. Geplant war, fünf Nisthilfen pro Greifvogelart zu bauen.

Die mittlerweile sechste Naturschutzwoche für Kinder und Jugendliche des Natur-Netzes Niedersachsen findet im Oktober und November in ganz Niedersachsen statt. Das Natur-Netz ist ein Zusammenschluss von niedersächsischen Stiftungen im Natur- und Umweltschutz. Unterstützt wird die Naturschutzwoche für Kinder und Jugendliche von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.

Schleiereulen brüten in Kirchtürmen und Scheunen, wo sie optimale Lebensbedingungen vorfinden und bis zu 95 Prozent aller Bruten aufgezogen werden. „Leider werden immer mehr Kirchtürme und Scheunen so verrammelt, dass die Eulen hier keine Gelegenheit mehr zum Brüten haben“, sagt Wemken.

Für Waldkäuze ist das Vorhandensein geräumiger Höhlen wichtig, in denen sie ihre Jungen aufziehen können. Gerne beziehen sie auch für sie angebrachte Nistkästen.

Turmfalken nutzen vor allem Mauernischen hoher Gebäude als Brutplatz. Altbauten bieten durch ihre reich strukturierte Fassade verschiedenste Nistgelegenheiten. An modernen, glatten Hochhäusern können zumeist nur Balkone oder Fenstersimse zur Brut genutzt werden.

Jetzt traf sich die Jugendgruppe, um die vorbereiteten Nisthilfen zusammenzubauen. Bevor es losging, wurden Präparate der Vögel gezeigt, damit sich die Jugendlichen eine Vorstellung von der Größe der Tiere machen konnten. Auch wurde auf die Lebensweise der Vögel hingewiesen.

Unter der Anleitung von fünf Erwachsenen konnten die Jugendlichen ihre handwerklichen Fähigkeiten zeigen. „Uns ist es wichtig, dass die ,Falkenaugen‘ die Nisthilfen möglichst selbstständig zusammenbauen. Die Jüngeren lernen von den Älteren“, sagt Wemken.

Am 11. November sollen noch einige Nacharbeiten an den Bruthilfen vorgenommen werden. Zusätzlich soll jeder Kasten mit dem neuen Brenneisen der „Falkenaugen“ gekennzeichnet werden. An diesem Termin sollen die Bruthilfen auch aufgehängt werden. Hierzu werden noch offene Scheunen in der Gemeinde Rastede für die Schleiereulenkästen gesucht. Interessenten können sich bei Hegeringleiter Wemken unter Telefon 0441/36 14 90 00 melden.