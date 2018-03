Heidkamperfeld „Als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte“: So beschreibt Gerd Labowski seine ersten Eindrücke, nachdem er vor einigen Tagen mit dem Fahrrad auf der Straße „Hoher Kamp“ in Heidkamperfeld Richtung Heidkamp unterwegs war. Links der Straße hatte auf einer Länge von mehreren hundert Meter ein Rückschnitt des Bewuchses stattgefunden – ein üblicher Vorgang zu dieser Jahreszeit. Die Art und Weise, wie der Rückschnitt vorgenommen worden war, hatte den Rasteder jedoch zutiefst schockiert.

Der Bewuchs wirkt dort wie abgerissen. „Wie kann man mit der Natur nur so brutal umgehen“, fragt sich der Rasteder: „Das wirft doch kein gutes Bild auf die so viel beworbene Parklandschaft Ammerland.“

Normalerweise übernimmt der Bauhof der Gemeinde den Rückschnitt an den Gemeindestraßen, erklärte am Freitag Bauamtsleiter Hans-Günter Siemen. Angesichts der Sturmschäden des vergangenen Jahres, die dem Bauhof „erhebliche Mehrarbeiten“ beschert hätten, habe dieser auch den jährlichen Rückschnitt zeitlich keinesfalls bewältigen können. Da dieser jedoch ebenso zwingend notwendig sei wie die Aufreinigung der Gräben, habe die Gemeinde zwei Angebote von Firmen eingeholt und sich nicht zuletzt wegen der Finanzlage der Kommune für das günstigere Angebot entschieden. Siemen: „Da musste auch die Gemeinde einen Kompromiss finden“, machte Siemen deutlich, dass ein optisch nicht so optimales Ergebnis in Kauf genommen wurde. Siemen: „In einem halben Jahr ist davon jedoch nichts mehr zu sehen.“

Die Arbeiten sind mittlerweile an den Gemeindestraßen im gesamten Gemeindegebiet abgeschlossen, erklärte der Bauamtsleiter abschließend: „In den kommenden Jahren soll der Rückschnitt dann aber wieder wie gewohnt stattfinden.“