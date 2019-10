Hollen Tradition wird in der kleinen Ortschaft Hollen groß geschrieben. Der Ortsverein Hollen und Umgebung hatte jetzt zum Erntefest eingeladen.

Während am Nachmittag die Senioren in der „Kleinen Scheune“ des Hollner Kroogs zum gemütlichen Treffen bei Kaffee, Tee und Kuchen sowie schönen Melodien von Fritz Janßen am Akkordeon eingeladen waren, hatten die Kinder ihren Spaß an den vielen vorbereiteten Spielen und Bastelmöglichkeiten. Dann ging es, begleitet von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Mollberg, mit dem festlich geschmückten Wagen zum Hof Bollmann, wo die Erntekrone abgeholt wurde. Wie in jedem Jahr fuhr man zunächst einmal rund um Hollen und zurück zum Hollner Kroog.

Am Abend stand das Erntefest auf dem Programm. Der Ortsverein Hollen und Umgebung hatte wieder alles bestens vorbereitet, und Vorsitzender Dirk Bollmann freute sich in seiner Begrüßungsrede, dass auch in diesem Jahr wieder viele Einwohner, auch von weiter her, in den Hollner Kroog gekommen waren, um gemeinsam zu feiern. Auch der Schützen- und Heimatverein aus Gristede hatte es sich nicht nehmen lassen und war mit einem Bus angereist.

Der feierliche Moment war, als die Erntekrone zum Gesang des Gemischten Chor „Sangeslust“ Mollberg hochgezogen wurde. Anschließend sorgte DJ Holger mit flotter Musik dafür, dass bis spät in die Nacht getanzt werden konnte.