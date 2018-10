Hollwege Noch ist es eine große Baustelle, aber schon jetzt lässt sich recht deutlich der neue Kreisverkehr an der Autobahnabfahrt Westerstede-West erkennen, mit dem das künftige Gewerbegebiet angeschlossen werden soll. In direkter Nachbarschaft will der Reitsporthändler Krämer voraussichtlich Ende kommenden Jahres eine Niederlassung eröffnen.

Für Autofahrer sind die Bauarbeiten, die im August begonnen haben, mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Aktuell wird der Begegnungsverkehr auf der L 24/K 347 über eine Ampelanlage geregelt. Wer aus Richtung Leer kommt, kann die Autobahn an der Abfahrt Westerstede-West nicht verlassen.

Situation wird sich verschärfen

Ab Montagmorgen, 29. Oktober, wird sich die Situation noch verschärfen. Dann wird nämlich zusätzlich auch noch die Auffahrt in Richtung Oldenburg gesperrt. Autofahrer, die sich nicht auskennen, sollten der Umleitungsempfehlung über die U 27 folgen. Alle anderen werden vermutlich die nahe gelegene Abfahrt Westerstede nutzen.

Schließlich folgt, falls die Witterung es zulässt, in der zweiten Novemberhälfte Bauphase drei. Es stehen Asphaltarbeiten an. „Dann wird die Straße zwischen Hollwege und Moorburg komplett gesperrt, so dass dieser Bereich großräumig umfahren werden muss“, erklärt Harald Janßen vom Bauamt. Eine entsprechende Umleitung werde ausgeschildert.

Der neue Kreisel hat einen Durchmesser von 36 Metern und soll mit typischen heimischen Pflanzen begrünt werden. Es ist der erste Kreisverkehr im Außenbereich von Westerstede.

1,375 Millionen Euro eingeplant

Für die Erschließung der 6,5 Hektar großen Gewerbefläche, den Kreisverkehr sowie die Sanierung der Kreisstraße vom Kreisel bis zur Kreuzung beim Gasthaus Heinemann wurden 1,375 Millionen Euro eingeplant. Finanziert wird die Maßnahme von der Stadt Westerstede und dem Landkreis.

Das Hauptstück des Radweges wird dann im kommenden Jahr erneuert und verbreitert. Geplant ist zudem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 vom Kreisel bis Hollwege. Außerdem soll als räumliche Trennung sowie Sicht- und Lärmschutz zwischen dem Gewerbegebiet und dem Dorf Hollwege ein 20 Meter breiter Grünstreifen mit Bäumen angelegt werden.