Holtgast Der Wind bläst einem ins Gesicht, die Hände werden klamm, es ist kalt an diesem Wintermorgen an der Straße „Hinterm Busch“ in Holtgast, Deutschlands berühmsteten Bahnübergang: Der hat sich in den vergangenen Wochen stark verändert.

Eine breitere Straße, eine neue Signalanlage, die beim nahenden Zug automatisch auf Rot springt, neue Halbschranken, ein Häuschen für Technik sowie weitere Kästen für Technik auf der anderen Seite – hier wurde kräftig gebaut. Ein blauer Container einer Baufirma steht noch da, daneben liegen diverse Paletten – ganz in der Nähe, wo noch im Spätherbst der Wagen eines Sicherheitsdienstes, ein Dixie-Klo und ein Wohnwagen bzw. ein Container als Aufenthaltsraum standen.

Personalintensiver Übergang

Denn der einst unbeschrankte Bahnübergang an der Strecke Oldenburg – Leer war in den vergangenen zweieinhalb Jahren ein personalintensiver: Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma verrichteten hier von April 2016 bis Dezember 2018 im Auftrag der Deutschen Bahn einen einsamen Job, die Arbeit, die früher eine automatische und später nicht mehr nutzbare Signalanlage verrichtete. Deren Kabel waren nämlich vor zweieinhalb Jahren von Mäusen zerfressen worden.

In Acht-Stunden-Schichten sorgten die Wachmänner für Sicherheit, Tag und Nacht, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Sie spannten, wenn vom Fahrdienstleiter per Handy ein Zug angekündigt wurde, eine rot-weißes Absperrgirlande über die Straße, betätigten von Hand die Signalanlage des Bahnübergangs und entfernten das Flatterband, wenn der Zug passiert hatte. Rund 60 Mal am Tag waren sie gefordert, ansonsten Langeweile.

Apen erlang bundesweite Bekanntheit

Alle dann und wann passierte jemand den Bahnübergang, Landwirte, die zu ihren Feldern wollten, Jäger, Spaziergänger mit Hunden oder der einzige Bewohner des Hauses auf der anderen Seite des Überganges. Journalisten aus der ganzen Republik, die sich für die Folgen der Mäuse-Attacke interessierten, waren die häufigsten Besucher. Und so erlangte der Bahnübergang Holtgast Berühmtheit, Apens Bürgermeister Matthias Huber musste oft Rede und Antwort stehen, „Apen wurde immerhin bundesweit bekannt“, sieht er das Gute am Schlechten.

Nach mehr als zwei Jahren Bahn-Dauerdienst kündigte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis im Juli 2018 an, dass die Deutsche Bahn den Bahnübergang Hinterm Busch erneuert und dieser gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmung eine neue Ausstattung mit Lichtzeichen und Halbschranken erhielte. Aus gesetzlichen Gründen sei eine Reparatur der alten Anlage nicht möglich. Vorausgegangen waren dieser Entscheidung umfangreiche, zeitaufwendige Gespräche mit der Gemeinde Apen, die eine 600 Meter lange Umgehungsstraße bauen sollte. Das lehnten die Aper ab, weil die von der Bahn favorisierte Strecke über Privatgrundstücke geführt hätte und in der Bevölkerung auf keinerlei Resonanz stieß.

Mehr als 1,5 Millionen Euro

Teuer wurde die Neuerung des Übergangs: Rund eine Million Euro kostete das die Bahn. Keinerlei Auskünfte gibt es zu weiteren Kosten. Die sind beträchtlich. Experten gehen davon aus, dass von April 2016 bis Dezember 2018 monatlich 20 000 Euro anfielen. Die Wachposten mussten bezahlt werden, dazu kamen Fahrtkosten, Kosten für das Dixie-Klo, den Aufenthaltsraum, Kommunikationstechnik. So dürften rund 660 000 Euro zusammen gekommen sein.

Ganz abgeschlossen ist das Projekt „Erneuerung Bahnübergang“ noch nicht. Im Frühjahr sollen noch Restarbeiten (wie Straßenarbeiten) erfolgen, heißt es dazu.

Und was ist mit neuen Mäuse-Attacken? „Die Kabel wurden nach geltenden Vorgaben sicher verlegt“, so die Antwort der Bahn.