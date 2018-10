Hüllstede Wie umweltgerechte und bezahlbare Mobilität der Zukunft aussehen könnte, darüber machen sich die Geschäftsführer eines Unternehmens im Gewerbegebiet in Hüllstede Gedanken. Marcus Reher und Gerhard Willms führen die 2017 gegründete Firma Noordtec GmbH& Co.KG an der Carl-Benz-Straße 15 und sind Experten in Sachen Energie. Für Energieversorger, Betreiber von Tankanlagen und Mineralölkonzerne bieten sie technische Leistungen an und das europaweit.

In der Montagehalle steht zurzeit ein Modul für eine CNG-Tankstelle (verdichtetes Erdgas). Es wird gerade nach den Wünschen eines Auftraggebers in Belgien hergerichtet und dann dorthin transportiert. In Hamburg steht bereits eine LNG-Anlage made in Westerstede, die verflüssigtes Erdgas für den Schwerlastverkehr bereithalten soll. Auch Wasserstoff und Elektromobilität sowie die Marktumstellung von Erdgas L auf höherkalorisches Erdgas H sind Themen, mit dem sich das junge Unternehmen befasst.

Die Versorgung des Marktes für den Schiffs-, Lkw- und Pkw-Verkehr mit Alternativen zu Diesel und Benzin, davon sind die Geschäftsführer überzeugt, wird angesichts knapper werdender Ressourcen und der Umweltbelastung immer wichtiger werden.

Mit dem entsprechenden Know-how, einem bereits bestehenden Netzwerk und einem Geldgeber wagten die Unternehmer 2017 den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Standort Westerstede bot sich wegen der Autobahnnähe an. Und der Plan ging auf: Inzwischen beschäftigt die Firma 45 Mitarbeiter und peilt bis Ende 2018 einen Umsatz von acht Millionen Euro an.

Für die Investition von rund einer halben Million Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Messgeräte, Computer sowie Fuhrpark gab es jetzt einen Förderbescheid vom Landkreis Ammerland aus dem Programm für kleine und mittlere Unternehmen. Gewährt wurde ein Zuschuss von 32 000 Euro, der an die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen geknüpft ist. Finanziert wird die Zuwendung vom Landkreis und den Ammerland-Gemeinden.

„Wir sind sehr beeindruckt“, erklärte Landrat Jörg Bensberg bei der Übergabe des Förderbescheids, die er gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Groß vornahm. Er sei vom Erfolg dieses innovativen Unternehmens überzeugt. Gleichzeitig warb er dafür, dass auch andere Unternehmen einen Förderantrag stellen können. Ansprechpartner ist Wirtschaftsförderer Fred Carstens, Telefon 0 44 88/ 56 16 90.