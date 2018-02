600 Spielsüchtige leben im Ammerland

Sebastian Ihne von der Fachstelle Sucht der Diakonie berichtet aus seiner Praxis.

Frage: Nicht nur in Spielhallen, sondern auch in Kneipen gibt es Geldspielautomaten. Wenn Gäste dort alle dann und wann ein paar Euro verspielen, sind sie dann spielsüchtig?

Ihne: Diese Frage lässt sich leider nicht pauschal beantworten. Es gilt immer den Einzelfall zu betrachten. Es ist aber durchaus möglich, dass sich aus dem kontrollierten „Hin und wieder“ eine Spielsucht entwickeln kann.

Frage: Was kennzeichnet Spielsucht? Wie viele Spielsüchtige gibt’s im Ammerland?

Ihne: Es gibt einige Merkmale die darauf hinweisen, dass eine Spielsucht vorliegen könnte. Betroffene sind beispielsweise sehr stark vom Glücksspiel eingenommen. Es gelingt ihnen nicht, das Spielen zu kontrollieren, einzuschränken oder aufzugeben. Sie spielen weiter, auch bei größeren Verlusten. Mit der Zeit wird auch mit immer größeren Geldeinsätzen gespielt, um eine gewisse Spannung und Erregung zu erfahren. Das Spielen rückt einfach in den Lebensmittelpunkt. Die Familie und Freunde haben da nur noch wenig Platz. Im Ammerland leben etwa 600 Spielsüchtige.

Frage: Für das Spielen benötigen Spielsüchtige große Mengen Geld. Woher bekommen sie das? Werden Spielsüchtige leicht kriminell?

Ihne: In der Regel nutzen Betroffene zunächst einmal ihre eigenen Einkünfte und Ersparnisse, um das Spielen zu finanzieren. Wenn diese aufgebraucht sind, werden oft Kredite aufgenommen. Erfahrungsgemäß leihen sich Betroffene oftmals aber auch Geld von Verwandten, Freunden und Arbeitskollegen. So entstehen Schulden, die mit anhaltendem Glücksspielverhalten ansteigen. Im Verlauf der Abhängigkeit sind Betroffene häufig so verzweifelt, dass es dazu kommen kann, dass sie sich Geld zum Spielen durch Diebstähle oder Betrugsdelikte besorgen. Oft mit dem Gedanken, damit Verluste zurück zu gewinnen und Schulden zu begleichen. Sie befinden sich in einem Teufelskreis.



Frage: Kommen vor allem die Spielsüchtigen oder deren Angehörige zu Ihnen, weil sie Hilfe benötigen

Ihne: In der Regel sind es die Betroffenen selbst, die eine Beratung in der Fachstelle Sucht in Anspruch nehmen. 2017 nutzen 60 Personen unser Beratungsangebot zum Thema pathologisches Glücksspiel, dabei handelte es sich bei 55 Menschen um Betroffene, fünf Menschen waren Angehörige.

Frage: Wie helfen Sie Spielsüchtigen?

Ihne: Unser Beratungsangebot dient der Unterstützung und Stabilisierung. Wir schauen mit Betroffenen und Angehörigen auf ihre derzeitige Lebens- und Spielsituation. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Beteiligten eine Perspektive zu entwickeln und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Aber auch eine Vermittlung von Betroffenen in eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme für Abhängigkeitserkrankte ist möglich. Diese kann bis zu 13 Wochen dauern.

Frage: Kann man wieder ganz gesund werden oder ist man sein Leben lang spielsuchtgefährdet?

Ihne: Wie bei anderen Abhängigkeitserkrankungen ist es auch bei der Glücksspielsucht möglich, ein Leben in Abstinenz zu führen. Abstinente Glücksspieler sind jedoch immer dem Risiko ausgesetzt in alte Verhaltensmuster zu verfallen. Liegt erstmal eine Abhängigkeit vor, ist ein kontrollierter Konsum unmöglich.