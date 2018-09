Ipwege Einen Garagen- und Hallenpark mit 70 Einheiten an der Tannenkrugstraße in Ipwege hat Matthias Decker gerade erst fertiggestellt, da laufen beinahe in Sichtweite bereits die Arbeiten für das nächste Bauvorhaben: ein Firmenquartier für kleinere Gewerbebetriebe. „Flächen sind ein kostbares Gut geworden. Dadurch gibt es für kleinere Gewerbebetriebe immer weniger Möglichkeiten. Diese Lücke wollen wir mit dem von uns projektierten Firmenquartier schließen“, sagt der Geschäftsführer der Abalio-Unternehmensgruppe.

So gebe es in vielen Gemeinden zwar hochwertige Gewerbegebiete, die sich oft aber vornehmlich an größere, etablierte Unternehmen richten, sagt Decker. „Nur unzureichend berücksichtigt werden jedoch häufig die Anforderungen von Existenzgründern, Handwerkern oder Kleinbetrieben“, meint der Geschäftsführer. In vielen Fällen bliebe solchen Unternehmen nur die Wahl zwischen einer wenig passenden Altimmobilie oder einem kostenintensiven Neubau. Das gleiche gelte für Firmen mit geringem Raumbedarf, die aber die Vorteile eines gewerblichen Umfeldes nutzen wollen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, um Netzwerke aufzubauen oder um Kompetenzen zu bündeln.

Zwölf Gewerbeeinheiten sollen deshalb nun in dem Firmenquartier auf einem Grundstück direkt an der Tannenkrugstraße entstehen. Im Frühjahr 2019 will Decker mit dem Bau beginnen, die ersten sechs Einheiten sollen bereits im Sommer bezugsfertig sein. Rund zwei Millionen Euro investiere die Unternehmensgruppe in das Vorhaben, das sich insbesondere an Betriebe aus dem Handwerks-, Dienstleistungs- oder Softwarebereich richten soll. „Ich kann noch keine Namen nennen, aber es gibt erste Interessenten“, sagt Decker.

Die Gewerbeeinheiten sollen in zwei unterschiedlichen Größen angeboten werden – 130 oder 300 Quadratmeter. Die Bauweise soll es aber zulassen, auch auf individuelle Wünsche eingehen zu können. Jede Einheit setzt sich zusammen aus Büroflächen und einer beheizten Halle mit Anlieferbereich.

In den Niederlanden gebe es solche Firmenquartiere bereits recht häufig, sagt Decker. Mit seiner Idee sei er vor einiger Zeit an die Gemeinde Rastede herangetreten, von der er dann das Grundstück kaufen konnte, um sein Vorhaben umzusetzen. Der Bauantrag wurde inzwischen eingereicht. „Jetzt warten wir auf die Baugenehmigung“, sagt Decker.

Die vorbereitenden Erdarbeiten auf dem Grundstück haben derweil schon begonnen. Wildwuchs sei beseitigt und ein Bodenaustausch vorgenommen worden, berichtet der Abalio-Geschäftsführer.