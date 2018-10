Ipwege Die Bauarbeiten im Bereich des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord und der Zufahrt zum Industrie- und Gewerbegebiet am Schafjückenweg in Ipwege verzögern sich. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg teilte am Freitag mit, dass im Zuge der Fräsarbeiten Schäden an der Fahrbahnsubstanz zum Vorschein gekommen seien, deren Ausmaß anhand der im Vorfeld gezogenen Bohrkerne nicht zu erkennen gewesen sei.

Modernere Ampel Parallel zu den auf der A 293 stattfindenden Arbeiten wird die Ampelanlage im Bereich der Kreuzung B 211/Schafjückenweg/A 293 erneuert. Die Ampelmasten und die Signaltechnik hätten nicht mehr dem Stand der Technik entsprochen, heißt es seitens der Landesbehörde. „Durch den Einbau von Induktionsschleifen wird zukünftig die Ampelanlage abhängig vom Verkehrsfluss gesteuert“, teilt Leiter Joachim Delfs mit.

„Diese Schäden im Unterbau müssen erst behoben werden, bevor die eigentlichen Asphaltierungsarbeiten beginnen können, damit die jetzt durchgeführten Erneuerungsarbeiten auch dauerhaft halten“, erläutert der Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg, Joachim Delfs. Die Schäden seien im Bereich der Tangente von der Autobahn 29 zur Bundesstraße 211 sowie in Teilabschnitten auf den Hauptfahrspuren der Autobahn 293 festgestellt worden. Ursprünglich sollte die Sperrung am Freitag aufgehoben werden.

Verzögerung zum Start

Nachdem die Arbeiten wegen Verzögerungen auf einer anderen Baustelle in der Wesermarsch aber erst später begonnen werden konnten, war der Termin bereits auf Ende Oktober/Anfang November verschoben worden. Jetzt geht die Behörde von einer Freigabe erst zwischen dem 19. und 23. November aus.

Die Bauarbeiten und die damit verbundenen Sperrungen hatten zu Ärger auch bei den Unternehmen im Industrie- und Gewerbegebiet geführt – einerseits wegen der Lieferverkehre, andererseits wegen der umständlicheren Anfahrt für die Angestellten.

Bereits seit 1. Oktober ist die Braker Chaussee vom Kreisverkehr in Neusüdende bis zur Einmündung in die B 211 für den Straßenverkehr gesperrt. Hier werden Fahrbahn und Radweg erneuert.

Seit 15. Oktober hat sich die Situation noch einmal verschärft. Da wurde nämlich zusätzlich auch die Zufahrt von der A 293 auf die B 211 gesperrt, ebenfalls wegen Sanierungsarbeiten. Damit ist das Gewerbe- und Industriegebiet offiziell nur noch aus Richtung Brake zu erreichen.

Stau zum Feierabend

Ein Teil des Verkehrs versucht, das Gewerbe- und Industriegebiet über die schmale Tannenkrugstraße zu erreichen und zu verlassen. Hier gilt normalerweise eine Fünf-Tonnen-Beschränkung, aufgrund der Bauarbeiten sind aktuell aber auch 7,5 Tonnen erlaubt. Im weiteren Verlauf gelangt man so über den Brombeerweg zur Oldenburger Straße. An dieser Einmündung staut sich der Verkehr insbesondere zur Feierabendzeit ebenfalls.

Im Anschluss an die derzeit ausgeführten Arbeiten wird allerdings noch die zweite Hälfte der Kreuzung saniert. Diese Arbeiten sollten nach ursprünglicher Planung noch einmal bis zum 16. November dauern. Dieser Termin ist inzwischen hinfällig.

Ein Problem stellt die Sperrung auch weiterhin für Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs dar. Die Haltestellen „Am Autobahnkreuz“ werden für die Dauer der Bauarbeiten nicht angefahren. Die Haltestellen seien deshalb auch noch nicht wieder in Betrieb genommen worden, teilt die Behörde mit.

Im Zuge der Bauarbeiten wird es zu weiteren Veränderungen im Kreuzungsbereich kommen. Hintergrund: Die Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt. 2014 hatten sich hier acht Verkehrsunfälle ereignet, 2015 waren es vier, 2016, fünf und 2017 sieben. In der ersten Hälfte 2018 kam es bisher zu drei Verkehrsunfällen, teilt Ingrid Meiners, Leiterin des Straßenverkehrsamtes beim Landkreis Ammerland mit. Rund 16 000 Fahrzeuge nutzen die B 211 in diesem Bereich durchschnittlich in 24 Stunden. Auf der Braker Chaussee sind es rund 9000.

Um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen, wird unter anderem die Verkehrsinsel im Einmündungsbereich Braker Chaussee leicht versetzt. Sie war nicht mittig zur gegenüberliegenden Verkehrsinsel im Schafjückenweg angelegt. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch zwei Aufstellspuren für den abbiegenden Verkehr angelegt.

Pflasterarbeiten

Die Vollsperrung der B 211 im Bereich des Autobahnkreuzes wird darüber hinaus genutzt, um die Schutzplanken in Richtung Loy zu erneuern, berichtet Kirsten Wahl, Projektleiterin bei der Landesbehörde in Oldenburg. Außerdem nehme die Straßenmeisterei den Rückschnitt von Ästen und Sträuchern vor.

Derweil ließ die Gemeinde Rastede Pflasterarbeiten bei den Bushaltestellen an der B 211erledigen. Diese Reparaturarbeiten seien bereits abgeschlossen, teilt Delfs mit.