Ipwege Das Industrie- und Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Oldenburg-Nord wird in den kommenden Wochen nur über einen längeren Umweg zu erreichen sein. Grund dafür sind zwei größere Baustellen mit Vollsperrungen.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mitteilt, werden voraussichtlich ab Montag, 1. Oktober, zunächst die Fahrbahn und der Radweg der Braker Chaussee zwischen der Kreuzung Schafjückenweg und der Einmündung „Im Himmel“ auf einer Länge von 420 Metern erneuert. Während der Bauarbeiten wird dieser Bereich für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Das heißt: Wer mit dem Auto vom Kreisverkehr in Neusüdende kommt, kann das Gewerbe- und Industriegebiet nicht mehr über die Braker Chaussee erreichen. Der Verkehr wird über die Kreisstraße 131 (Oldenburger Straße), die Kreisstraße 144 (Schulstraße) und die Kreisstraße 143 (Butjadinger Straße) in beiden Richtungen umgeleitet. Um das Industrie- und Gewerbegebiet zu erreichen, wird so ein Umweg von rund zehn Kilometern je Richtung erforderlich. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 26. Oktober 2018 andauern, teilt die Behörde mit.

Erreichbar ist das Industrie- und Gewerbegebiet zunächst auch noch über die B 211 und die A 293. Allerdings nur bis voraussichtlich Mittwoch, 10. Oktober. Dann sollen parallel zu der anderen Baumaßnahme die Bauarbeiten für die Erneuerung der Autobahn 293 und der Bundesstraße 211 vom Autobahnkreuz Oldenburg-Nord in Richtung Kreuzung Schafjückenweg beginnen. Während der Arbeiten werden die A 293 und die B 211 für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Die Zufahrt zum Gewerbe- und Industriegebiet ist dann nur noch über die K 131 (Oldenburger Straße), Kreisstraße 144 (Schulstraße), Kreisstraße 143 (Butjadinger Straße), B 211 (Braker Chaussee) möglich, da die Kreisstraße 135 zu dem Zeitpunkt ebenfalls noch gesperrt ist.

Für den Verkehr aus Brake kommend wird eine großräumige Umleitung über die B 212 (Elsfleth), L 865 (Elsflether Straße-Huntebrück) und A 29 (Ohmstede) eingerichtet.