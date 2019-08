Ipwege Als nicht sehr gewerbefreundlich habe er die Stadt Oldenburg wahrgenommen, sagt Dr. Gerhard Fulde. Von einer gewissen „Drömeligkeit“ spricht der Geschäftsführer der SPT GmbH (Service für parenterale Therapien). Seine Außenstelle in Oldenburg hat das in Wilhelmshaven ansässige Unternehmen gerade aufgegeben und in die Gemeinde Rastede verlegt – ins neue Firmenquartier an der Tannenkrugstraße. Fulde gehört mit seinem Unternehmen zu den ersten Mietern in dem neuen Gebäudekomplex nahe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord in Ipwege.

Die SPT GmbH versteht sich als Partner für parenterale Therapien zu Hause. Bei diesen Therapien wird der Verdauungstrakt umgangen. Seit 2001 organisiert das Unternehmen als Partner der Facharztpraxen für Onkologie und des Überleitungsmanagements führender regionaler Krankenhäuser diese häuslichen Therapien.

„Wir haben hier eine hohe Individualisierungsmöglichkeit und konnten die Räumlichkeiten so herrichten, wie wir sie für unsere Bedürfnisse benötigen“, sagt Fulde und erklärt: „In Oldenburg hätten wir das so nicht gefunden.“ Hinzu komme die optimale Verkehrsanbindung, sagt der Geschäftsführer. Den neuen Standort nennt er aus logistischer Sicht „fantastisch“.

Das Firmenquartier an der Tannenkrugstraße soll sich nach den Anforderungen von Existenzgründern, Handwerkern oder Kleinbetrieben richten. „In vielen Fällen bleibt solchen Unternehmen nur die Wahl zwischen einer wenig passenden Altimmobilie oder einem kostenintensiven Neubau“, sagt Matthias Decker, Geschäftsführer der abalio-Unternehmensgruppe aus Rastede. Das Unternehmen entwickelt das Firmenquartier. Rund zwei Millionen Euro investiert die Unternehmensgruppe in das Vorhaben, das sich insbesondere an Betriebe aus dem Handwerks-, Dienstleistungs- oder Softwarebereich richten soll.

„Um unterschiedlichste Firmen anzusprechen, schaffen wir ein flexibles und energieeffizientes Gebäude, das sich aus einer hochisolierten Warmhalle und angrenzenden Büros mit separatem Eingang und bodentiefen Fenstern zusammensetzt“, erklärt Decker.

Im ersten Bauabschnitt stehen sechs Einheiten zur Verfügung, von denen drei bezogen sind. Neben der SPT GmbH seien Udo Gerstmann, Heinrich Vogel Verlag und die Mprotec GmbH weitere Mieter, sagt Decker. Auf dem Gelände laufen zurzeit noch die Bauarbeiten für einen zweiten Bauabschnitt, in dem weitere vier Einheiten entstehen werden. „Der zweite Abschnitt wird zum 1. Oktober fertig“, kündigt Decker an. Die Gewerbeeinheiten werden in zwei unterschiedlichen Größen angeboten – 130 oder 300 Quadratmeter. Die Bauweise lässt aber eben auch individuelle Wünsche zu.