Die 1977 gegründete Vierol AG ist ein international tätiger Automobilzulieferer mit Tochtergesellschaften in New Jersey, Shanghai und Singapur. Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Oldenburg hat sich auf elektronische und mechanische Fahrzeugteile spezialisiert und beliefert Kunden in mehr als 125 Ländern. Am Autobahnkreuz Oldenburg-Nord in Ipwege betreibt das Unternehmen ein Logistiklager. Ein zweites soll ab Herbst 2018 in unmittelbarer Nachbarschaft entstehen.