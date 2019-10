Jeddeloh I Schon ein Hahn kann für jede Menge Krach sorgen, das weiß jeder, der ein solches Tier in der Nachbarschaft hat. Der Geräuschpegel in einer Halle, in der hunderte Gänse, Enten und Hühner und eben auch ein ganz Menge Hähne sitzen, ist noch einmal etwas ganz anderes.

Für die Mitglieder der fünf Ammerländer Geflügelzuchtvereine ist der Krach aber wie Musik. Mehr als 400 Tiere haben sie zur Ammerland-Schau in zwei Hallen auf dem Hof der Familie zu Jeddeloh in Jeddeloh I versammelt – und damit auch so etwas wie einen Gen-Pool alter Geflügelrassen ausgestellt. „Viele Arten, die hier zu sehen sind, sind vom Aussterben bedroht“, sagt Arno Meyer, ehemaliger Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Edewecht. „Für die Industrie sind die Tiere uninteressant.“

Das gilt zum Beispiel für die Deutschen Sperber. In seinem Fall ist es nicht die Zahl der Eier, die er legt, die ihn aus den großen Ställen vertrieben hat, sondern ihre Farbe. Er legt weiße Eier, die schon lange nicht mehr so gefragt sind, wie braune. „Welche Eierfarbe ein Huhn legt, erkennt man übrigens an den Ohrscheiben“, sagt Meyer. Sind die Ohrscheiben oder Ohrläppchen weiß, sind es auch die Eier.

Nicht weit entfernt von den deutschen Sperbern sitzen Seidenhühner aus Ostasien in ihren Käfigen. Meyer holt eines der plüschigen Tiere heraus, setzt es oben auf die Reihe der Käfige. Sofort beginnt es, neugierig den Kopf in seine Richtung zu recken. Seine Federn gleichen feinen Haaren. „Das ist keine Züchtung, diese Hühner sind in der Natur so entstanden“, sagt Meyer.

Auch Laufenten gibt es zu sehen. Die Tiere mit der aufrechten Haltung sind als Schneckenvertilger in vielen Gärten beliebt. „Die aufrechte Haltung haben ihnen Reisbauern in Asien angezüchtet. So waren sie in den Reisfeldern in die sie getrieben wurden leichter zu entdecken,“ sagt Meyer. Über jedes Tier vom Zwerghuhn bis zur 14 Kilo schweren Emder Gans können er und die anderen Züchter Fakten und Geschichten erzählen. Und dieses Fachwissen nutzten am Samstag und Sonntag viele Besucher. „Geflügelhaltung ist bei vielen jungen Familien ein Trend“, so Meyer. Sowohl bei Eiern als auch beim Sonntagsbraten schätzten Menschen die Sicherheit zu wissen, wie ein Tier aufgezogen, gehalten und gefüttert wurde.

Den Schritt vom Geflügelhalter zum Züchter machten dagegen nicht so viele. „Aber wir erleben jetzt Menschen, die als Kinder mit ihren Großeltern im Verein waren, dann verschwunden sind und jetzt als Erwachsene zurück kommen und wieder züchten“, sagt Meyer. Für Züchter gehört immer auch der Wettbewerb dazu. Und so wurden bei der Ammerlandschau viele Preise vergeben.Zusätzlich hatten die Züchter eine große Tombola und eine Cafeteria für die Besucher der Ammerland-Schau organisiert.