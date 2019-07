Karlshof Noch sind die Windräder in Karlshof rund 100 Meter hoch, doch wenn es nach den Wünschen der Windkraftbetreiber geht, könnten sie durch 180 Meter hohe Anlagen ersetzt werden. Das bereitet den Anwohnern große Sorgen.

„Unser Haus steht 500 Meter von einem Windrad entfernt“, erklärt Doris Grischke, die dort ein heilpädagogisches Kinderheim leitet. Anwohner litten ohnehin schon unter dem Schattenschlag, dem Infraschall, den sich ständig kreisenden Rotorblättern und den permanenten Windgeräuschen, die besonders nachts stören. Zudem müssten sie eine Wertminderung ihrer Immobilien hinnehmen.



Appell an die Politik

Die bestehende Höhenbegrenzung dürfe keinesfalls aufgehoben werden, findet Grischke. So hohe Windräder passten nicht in das Naherholungsgebiet rund um den Karlshofer See, wo auch viele Fahrradtouristen unterwegs seien. „Das sind ausreichend Gründe, Windräder in dieser Größenordnung nicht zu genehmigen“, appelliert sie an die Kommunalpolitiker. Der ausgewiesene Windpark sei zu klein für solche Riesen.

Die Anwohner wollen nun die Pläne verhindern. Ein erstes Treffen gab es bereits.

Die Betreiberfirma hat sich zwischenzeitlich an die Stadt gewandt. „Ein entsprechender Antrag ist eingegangen“, bestätigte Bürgermeister Klaus Groß auf Nachfrage der NWZ. „Hintergrund ist, dass die Anlagen nicht mehr wirtschaftlich arbeiten und jetzt optimiert werden sollen. Die Betreiber wollen die fünf Windräder auf drei reduzieren, aber durch deutlich höhere ersetzen“, erklärt er die Pläne.

Dazu müsse jedoch der Flächennutzungsplan geändert werden, und das geschehe erst nach einem intensiven Abwägungsprozess. Wegen der politischen Sommerpause sei das Thema aktuell noch nicht besprochen worden. Zunächst müssten sich die Fraktionen eine Meinung bilden, erläutert der Bürgermeister das Prozedere. Im Bauausschuss, der am 26. August um 17 Uhr im Westersteder Rathaus tagt, werde dann erstmals öffentlich über das Thema diskutiert. Mit einer Entscheidung im Stadtrat rechnet Klaus Groß jedoch deutlich später im Jahr.

Windpark Garnholt

Parallel dazu müsse auch darüber beraten werden, wie man mit dem Wunsch eines anderen Betreibers verfährt, der in Garnholt einen Windpark unterhält. Auch hier geht es um Repowering, das heißt die Optimierung der gewonnenen Energie durch leistungsstarke moderne Anlagen.