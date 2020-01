Landkreis Ammerland Dass auch Männer nach der Geburt ihrer Kinder Elternzeit nehmen und somit für die Kleinen sorgen können, ist nicht neu. Teilweise stieg die Zahl in den vergangenen Jahren an, jetzt ist laut Krankenkasse IKK classic wieder ein Rückgang zu verzeichnen. Bezug nimmt die Krankenkasse dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Drückeberger?



Im Jahr 2018 haben 2 529 Menschen im Landkreis Ammerland Elterngeld bezogen, 560 davon waren Männer. Der Anteil von Vätern lag damit bei 22,1 Prozent. Noch ein Jahr zuvor lag er höher, nämlich bei 23,8 Prozent, konkret waren es also 586 Väter.

„Der Anteil von Männern am Elterngeldbezug ist um fast zwei Prozentpunkte gesunken, er liegt aber insgesamt noch über dem Landesdurchschnitt“, fasst Markus Schrader, Regionalgeschäftsführer bei der IKK classic, das Ergebnis zusammen. In ganz Niedersachsen sehen die Zahlen nämlich wie folgt aus: In 2018 bekamen 175 551 Personen Elterngeld, Männer hatten einen Anteil von 21,9 Prozent. Doch schaut man auf die Zahlen aus dem Jahr 2016, wird klar: Hier war der Anteil der Väter noch deutlich niedriger: 406 Ammerländer Männer nahmen sich Elternzeit.

Über dem Durchschnitt

Den höchsten Väteranteil beim Elterngeldbezug in Niedersachsen verzeichnete 2018 mit 28,2 Prozent die Stadt Braunschweig, den niedrigsten mit 11 Prozent die Stadt Wilhelmshaven.

Doch was bedeutet es überhaupt, wenn ein Elternteil diesen finanziellen Zuschuss bezieht? Elterngeld ist eine staatliche Leistung für junge Familien. Es schafft einen finanziellen Ausgleich, wenn Eltern nach der Geburt ihre berufliche Arbeit unterbrechen oder einschränken.

Das klassische „Basiselterngeld“ kann bis zu zwölf Monate in Anspruch genommen werden. Wenn beide Elternteile diese Leistung beantragen und mindestens einer von ihnen nach der Geburt weniger Einkommen hat als davor, sogar bis zu 14 Monate. Die zwei zusätzlichen Monate werden „Partnermonate“ genannt. Sie können aber auch von Alleinerziehenden genutzt werden. Der Zeitraum kann zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Sie können gleichzeitig oder abwechselnd Elterngeld beziehen, können sich also auch eine Weile gemeinsam kümmern.

Eltern, deren Kinder nach dem 1. Juli 2015 geboren wurden, können zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus wählen: Zwar fällt Letzteres in der Regel niedriger aus, wird dafür aber erheblich länger gezahlt – bis zu 36 Monate für beide Elternteile zusammen.

Aus der Statistik geht noch etwas anderes deutlich hervor. Selbst wenn Papas Elternzeit genommen haben, so war die meist sehr viel kürzer als die der Mamas: Die geplante Bezugsdauer in 2018 bei Müttern betrug durchschnittlich 11,7 Monate bei dem Basiselterngeld, die von Vätern angestrebte Bezugsdauer war mit durchschnittlich 2,7 Monaten bei Basiselterngeld vergleichsweise kurz.

Die Höhe der Summe übrigens orientiert sich am Durchschnittseinkommen vor der Geburt. Es beträgt monatlich mindestens 300 Euro und maximal 1 800 Euro. Der Antrag muss jedoch nicht sofort nach der Geburt des Kindes gestellt werden. Rückwirkend werden Zahlungen jedoch nur für die letzten drei Monate geleistet.

Vorher beraten lassen

Die Leistung muss schriftlich bei der kommunalen Elterngeldstelle beantragt werden. Das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung bietet auf seiner Website eine Liste mit Links zu den zuständigen Behörden vor Ort und den notwendigen Antragsformularen an: