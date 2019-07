Lehrbienenstand öffnet Türen zum Tag der Imkerei

Der Lehrbienenstand am Jaspershof des Imkereivereins Bad Zwischenahn/Westerstede öffnet am Tag der Deutschen Imkerei, diesen Sonntag, 7. Juli, zwischen 10 bis 17 Uhr seine Türen. Vereinsmitglieder führen den Besuchern stündlich vor, wie die Honigproduktion aussieht, ein Bienenkasten wird zur Schau gestellt und die Zuschauer können das Bienenvolk hautnah erleben. Kleine Biene ganz groß: Junge Gäste dürfen die Bienen durch ein Mikroskop betrachten, das vom Umweltzentrum Ammerland bereitgestellt wird. Während der gesamten Veranstaltung stehen die Imker für Fragen rund um Honig und Bienen zur Verfügung. Der Küchengarten Jaspershof bietet zudem ab 14 Uhr die Führung „Warum ein Küchengarten gut fürs Klima ist“ an. Ab 15 Uhr folgt ein Vortrag von Hartmut Brinkmann zu insektenfreundlichen Rosen. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.DPA–BILD: