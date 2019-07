Lindern Historische Schätzchen überwiegend auf vier, aber auch auf zwei Rädern, werden am kommenden Wochenende auf dem Hof der Familie Behlen zu bestaunen sein. Treffpunkt ist am kommenden Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, jeweils ab 10 Uhr, das Gelände rund um das landwirtschaftliche Museum an der Linderner Feldstraße 10-12.

Die Organisatoren Hans-Georg Behlen und Hauke Ulken haben alles vorbereitet für das inzwischen dritte Oldtimertreffen. „Unser Gelände mit dem Museum ist groß und bietet sich für eine solche Veranstaltung bestens an“, so Hans-Georg Behlen. Er fügt hinzu: „Die Nachfrage nach einem Oldtimertreffen auf unserem Hof war da und so ist es vor zwei Jahren zur ersten Veranstaltung gekommen.“

Bis zu 100 Fahrzeuge

Hans-Georg Behlen und Hauke Ulken verfügen beide über zahlreiche historische Fahrzeuge und Raritäten. Anreisen werden auch befreundete Oldtimer-Clubs. Zum Erfahrungsaustausch und Fachsimpeln bietet die Veranstaltung viel Raum.

„Wir erwarten 50 bis 100 Oldtimer, es können auch noch mehr werden“, blickt Hauke Ulken zuversichtlich voraus. Neben Treckern, alten Autos und Feuerwehrfahrzeugen werden auch Mopeds, Motorräder und historische Gerätschaften ausgestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Märkte gehören dazu

Wie bei den vorangegangenen Oldtimertreffen wird ein Kunsthandwerker- und privater Flohmarkt die Veranstaltung bereichern. Etwa 30 bis 40 Aussteller und Hobbykünstler haben sich angekündigt. Angeboten werden Schmuck, Keramik, Pflanzen und vieles mehr. Parkflächen sind vorhanden und für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Museum besichtigen

Dass die Veranstaltung nach dem Auftakt vor zwei Jahren so gut angelaufen ist, damit haben Hans-Georg Behlen und Hauke Ulken nicht gerechnet. Inzwischen gehört das dritte Oldtimertreffen schon zu einer festen Einrichtung.

Gerade auch die Kombination aus Oldtimern, Kunsthandwerk und Flohmarkt begeistert die Besucher, die teilweise von weit her angereist kommen. „Das ergänzt sich hervorragend“, freut sich Hans-Georg Behlen.

Auf Wunsch kann auch das historische landwirtschaftliche Museum besichtigt werden.