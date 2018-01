Linswege Sie gilt als die schlimmste Schlaglochpiste im Ammerland – die L 820. Die Landesstraße durch den Westersteder Ortsteil Linswege war zuletzt auch in der NWZ Thema. Im November und Dezember gab es vier Schlaglochunfälle, bei denen Autofahrer Reifen, Felgen oder Fahrwerk beschädigten und abgeschleppt werden mussten. In einem Fall erlitt ein Autofahrer sogar ein Schleudertrauma.

Auch der Ortsbürgerverein ist schon länger mahnend unterwegs, was den Zustand der Straße angeht. Und eigentlich hatte die zuständige Landesbehörde in Oldenburg versprochen, die stark befahrene Straße (täglich 1500 Lastwagen) 2017 zu sanieren. Wegen Hochwasserschäden in Südniedersachsen wurden aber für Linswege vorgesehene Gelder umgeleitet.

Nun soll die überfällige Sanierung aber kommen. Landrat Jörg Bensberg berichtete beim Neujahrsempfang von Gesprächen mit der Oldenburger Behörde. „Man hat mir versichert, dass es jetzt im Frühjahr losgehen soll“, so der Landrat. Bis dahin allerdings sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren.