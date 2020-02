Metjendorf Der Endausbau des Neubaugebiets Alexanderheide in Metjendorf steht an. Im März oder April sollen die Arbeiten beginnen, kündigte die Gemeindeverwaltung bei einer Bürgerversammlung an.

Bevor Stefan Klockgether, Inhaber des Ingenieurbüros Heinzelmann in Wiefelstede, die Pläne erläuterte, wies die Verwaltung darauf hin, dass die Grundstückseigentümer, je 200 Quadratmeter versiegelter Fläche, einen Baum oder eine Hecke auf ihrem Areal pflanzen müssen. Auch müsse der mit dem Grundstückskauf erworbene Baumbestand stehen bleiben.

53 Wohneinheiten

„Der ganze Gebiet mit den 24 Grundstücken wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen“, erklärte Klockgether. 53 Wohneinheiten mit Einzel-, Doppel- und Mehrparteienhäuser sind in dem Gebiet entstanden.

Die Hauptstraße und die Stichstraßen würden mit einem rot-schwarzen Stein gepflastert. Hohe Bordeinkanten werde es nicht geben. Fahrbahn und Gehwege würden auf einer Höhe angelegt. Allerdings: In dem gesamten Neubaugebiet könnten nur sechs Parkplätze für Besucher eingerichtet werden. Dass die nicht ausreichen werden, war auch Klockgether klar. Aus planerischen Gründen seien nicht mehr möglich gewesen. Ein Baumtor soll den Eingang des neuen Metjendorfer Wohngebietes bilden. In den Straßenlaternen würden LED-Leuchten installiert.

Keine Schottergärten

Bei der Herrichtung der Straßen arbeiteten sich die Bauarbeiter von hinten nach vorne durch. Die Arbeitsbereiche seien während der Zeit gesperrt. Die Anwohner könnten ihre Einfahrten dann mit dem Auto nicht erreichen. Ersatzparkplätze würden zur Verfügung gestellt, so der Bauingenieur. „Die Herrichtung einer Stichstraße wird voraussichtlich ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen“, sagte Stefan Klockgether.

Die Gemeinde bat die Anwohner darum, die angelegten Grünstreifen zwischen den privaten Bereichen und der Straße mit in die Gestaltung der jeweiligen Vorgärten einzubeziehen. Was man seitens der Gemeinde nicht sehen will, seien Schottergärten, so Christian Schröder von der Bauverwaltung.