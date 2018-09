Metjendorf Es bietet jede Menge Angebote für alle Generationen. Welche das genau sind, auch das können Besucher des Mehrgenerationenhauses „Casa“ in Metjendorf am kommenden Sonntag, 2. September, beim großen Familienfest herausfinden. Die gemeindeeigene Einrichtung am Marktplatz feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen – mit einem umfangreichen Programm von 12 bis 17 Uhr.

So wird auf dem Marktplatz das Thema „Nachhaltigkeit“ präsentiert. Dieses hatte durch die Einrichtung des Repair-Cafés auch ins „Casa“ Einzug gehalten. Vorgeführt werden alternative Fahrradkonstruktionen, auch Fahrten mit einer Rikscha werden angeboten. Am Stand des Repair-Cafés können die Besucher das „Upcycling“ mit Fahrradschläuchen ausprobieren oder auch etwas reparieren lassen.

Damit auch Zeit für Pausen und einen Klönschnack bleibt, wollen der Seniorenbeirat der Gemeinde und die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Kaffee und Kuchen zum kleinen Preis im Café anbieten. Der Förderverein „Terra Casa“ veranstaltet im Jugendtreff einen Bücherflohmarkt, Kinder können zudem nach Schätzen angeln.

Auf dem Außengelände wird die Möglichkeit zum Kistenklettern geboten, es gibt eine Hüpfburg, Kinder können sich schminken lassen – und auch eine betreute Kinderbastelecke wird eingerichtet. Der Ortsbürgerverein Metjendorf-Heidkamp-Ofenerfeld organisiert außerdem ein Kinderquiz.

Besucher, die bereits früh kommen, können beim „Casa“ auch zu Mittag essen: Angeboten werden Bratwurst und Veggie-Dogs. Und ab 16 Uhr gibt es Live-Musik.

Erweitert hat das „Casa“ zudem sein Angebot auf dem Außengelände. Vier neue Outdoor-Fitnessgeräte sollen am Sonntag offiziell eingeweiht werden. Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem europäischen „Leader“-Programm hat der Förderverein „Terra Casa“ diese Geräte angeschafft, die vor allem auch Erwachsenen und älteren Mitbürgern zugute kommen sollen, wie „Casa“-Leiter Thomas Tamke erklärte.

Das „Casa“ wurde im Jahr 2003 zunächst als Jugend- und Begegnungshaus eröffnet. 2012 wurde es schließlich Mehrgenerationenhaus. Neben Thomas Tamke arbeiten Marina Tebben und die hauswirtschaftliche Mitarbeiterin Tanja Dierks fest angestellt mit unterschiedlichen Wochenstunden im „Casa“. Etliche ehrenamtliche Helfer, Honorarkräfte, ein Bundesfreiwilligendienstler sowie ein Praktikant sorgen mit dafür, dass die vielen Angebote im „Casa“ aufrecht erhalten werden können.

Mehr Infos zu den Angeboten im „Casa“ finden Sie unter www.wiefelstede.de