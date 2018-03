Metjendorf Ende Juni – so hofft Wiefelstedes Bauamtsleiter Hans-Günter Siemen – könnten die ersten Häuslebauer im derzeitigen Baugebiet „An der Alexanderheide“ in Metjendorf mit dem Bau ihrer Häuser beginnen. „Die Erdarbeiten sind durch, derzeit werden Schmutz- und Regenwasserkanal verlegt“, sagte Siemen am Freitag. Danach werden die Versorger mit der Verlegung der Leitungen für Strom, Wasser und Gas beginnen. In den nächsten Sitzungen des nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses am 9. und am 23. April werden die insgesamt 23 Bauplätze vergeben, sagte Siemen.

Gebaggert wird derzeit auch in einem der beiden Einmündungsbereiche des „Ostkamp“ in die Metjendorfer Landstraße. Die Straße ist dort voraussichtlich noch bis Mai gesperrt, eine Umleitung über den zweiten Arm des „Ostkamp“ ausgeschildert. Verlegt wird dort ein neuer Regenwasserkanal mit doppeltem Rohrdurchmesser, der dort in der Einmündung dann auch an den Hauptkanal entlang der Metjendorfer Landstraße angeschlossen wird. Über diesen Kanal werde künftig auch das Neubaugebiet entwässert. Anschließend werden die Versorgungsleitungen neu verlegt, ebenso die Hausanschlüsse. Danach wird die Straße neu gemacht, auch die Straßenbeleuchtung wird im Zuge dieser Arbeiten erneuert. Siemen hofft, dass die Umleitung im Mai beendet werden kann. Die Anwohner werden für diese Maßnahmen nicht zur Kasse gebeten, sagte der Bauamtsleiter.

Gearbeitet wird nach den frostigen Tagen auch wieder auf dem Gelände der geplanten Kindertagesstätte an der Ofenerfelder Straße in Metjendorf. Einfahrtstraße und Geh- und Radweg hin zur Straße „Am Sportplatz“ erhalten derzeit eine Bitumen-deckschicht. Dieser neue Geh- und Radweg bleibt jedoch gesperrt, bis der Kitabau abgeschlossen ist, sagte Siemen: Bis dahin werde der geplante Durchstich hin zur Straße „Am Sportplatz“ gar nicht erst erfolgen. Der Geh- und Radweg entlang der Ofenerfelder Straße wurde im Einmündungsbereich bereits verbreitert.

Mit den Erdarbeiten für den Bau der Kindertagesstätte selbst könnte nach Angaben des Bauamtsleiters bereits am 26. März begonnen werden. Siemen geht aber davon aus, dass durch die vorangegangene Winterpause der erhoffte Eröffnungstermin für die Kita am 1. Februar 2019 nicht ganz wird gehalten werden können.