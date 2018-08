Metjendorf „Das war die bislang größte Kompensationsmaßnahme im Verbandsgebiet“, sagt Hartmut Lueken. Der Geschäftsführer der Haaren-Wasseracht steht auf dem ehemaligen Oldenburger Fliegerhorst und blickt in eine 2014 neu geschaffene Aue der Ofener Bäke. Erlen haben sich dort bereits breit gemacht. Die Bäke war 2014 auf mehr als 1000 Metern renaturiert worden. Jetzt ist das Projekt als eines von 12 in Niedersachsen für den Umweltwettbewerb „Bach im Fluss“ in der Kategorie „Hauptamt“ nominiert. Eine Jury wird sich am Mittwochvormittag das Projekt anschauen.

Die Bäke ist 10,7 Kilometer lang und hat einen Einzugsbereich von 12,3 Qua­dratkilometern. Sie wurde – nachdem die Bundeswehr den Oldenburger Fliegerhorst 1958 von der britischen Royal Air Force wieder übernahm – für eine Startbahnverlängerung verrohrt. Zuvor war sie bereits von den Briten für eine erste Startbahnverlängerung nach Westen verlegt worden. Für insgesamt 497 000 Euro wurde die Bäke dann 2014 wieder naturnah hergestellt. „An Stelle der 880 Meter Verrohrung haben wir eine 1050 Meter lange, offene und naturnahe Gewässerstrecke neu geschaffen“, erklärt Lueken. Auch die Aue gehört dazu. 20 000 Kubikmeter Boden mussten ausgehoben werden – und wurden auf drei Hektar ehemaliger Betonflächen des Fliegerhorstes aufgebracht. Lueken zeigt auf einen Teil der ehemaligen Startbahn. „Dort wurde der Beton perforiert und damit durchlässig gemacht. Dann kam die Erde drauf. Heute grasen dort Schafe“, berichtet Lueken, dessen Verband Träger der Renaturierungsmaßnahme war. Die Umlagerung des Bodens machte die Maßnahme deutlich günstiger als zunächst veranschlagt: statt 635 000 Euro wurden es 497 000 Euro, weil die Erde nicht abgefahren werden musste.

Betreut wird das kleine Fließgewässer vom Sportfischereiverein Oldenburg, weiß Lueken. Und der hat beim Monitoring durch Elektrobefischung bereits Forellen ausgemacht, die nicht vom Verein ausgesetzt worden waren. „Ein Ziel der Renaturierung war ja die Wiederherstellung der Durchgängigkeit dieses Fließgewässers“, erklärt Lueken. Nun fließt die Bäke wieder größtenteils oberirdisch – und bestimmt in Teilen ihren Lauf auch selbst. Dafür sorgt auch der Verzicht auf massive Ufer- und Sohlbefestigungen, der eine Eigendynamik der Bäke für ihren künftigen Verlauf erlaubt.

Eine wissenschaftliche Untersuchung, wie sich Flora und Fauna in und an der Bäke seitdem entwickelt haben, gibt es noch nicht, sagt Lueken. Jedoch wolle sich die Wasseracht diesbezüglich mit der Uni Oldenburg in Verbindung setzen.

Die Maßnahme war bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland als „Ersatzmaßnahme“ für Eingriffe in die Natur durch die Bauleitplanung von Kommunen anerkannt. Die Gemeinden Wiefelstede und Rastede konnten mit deren Finanzierung also Eingriffe in die Natur bei Bauprojekten „kompensieren“. Da zu jener Zeit das Edeka-Logistikzentrum in Westerholtsfelde erweitert werden sollte, konnte ein Großteil der auf dem Fliegerhorst erworbenen Ökopunkte dafür angerechnet werden. Gut 70 Prozent ihrer Kosten erhielt die Gemeinde Wiefelstede so von der Edeka zurück, denn die Gemeinde hatte einen entsprechenden Vertrag mit dem Unternehmen geschlossen. „Letztlich wurde die Renaturierung zu 100 Prozent aus Kompensationsmitteln finanziert“, freut sich Lueken.

Am Mittwoch wird sich die Wettbewerbsjury das Ergebnis ansehen. Die Preisverleihung ist am 15. Oktober in Hannover geplant. Mit dem Ziel, die Gewässerentwicklung in Niedersachsen zu fördern, gelungene Projekte der Fließgewässerentwicklung öffentlich zu präsentieren und die Vorbildfunktion guter Projekte zu nutzen, wurde der Gewässerwettbewerb vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz sowie der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens 2010 ins Leben gerufen. 2018 findet er zum 5. Mal statt.