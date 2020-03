Projekt In Metjendorf: Mehr als 30 neue Wohnungen

Metjendorf Die Tennishalle unweit des Metjendorfer Sportplatzes hat schon bessere Tage gesehen. Bald wird sie nicht mehr stehen. Der Bau- und Umweltausschuss empfahl jetzt in einem Beschluss, das Gebäude abzureißen und das Grundstück für die Wohnbebauung freizugeben. Dadurch könnten neun Bauplätze entstehen. Mit dem Bau von Mehrfamilienhäuser könnten maximal 35 Wohnungen auf dem Gelände der jetzigen Tennishalle entstehen. Der Bedarf nach neuen Wohnungen ist in der Gemeinde Wiefelstede gegeben. Weil die Bevölkerung auch in Metjendorf weiter wachse, geht die Verwaltung davon aus, dass der Bedarf an Wohnungen auch in den nächsten Jahren stark nachgefragt wird.

Einigermaßen sensibel ist die Lage der geplanten neun Wohngebäude, weil sie sich in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes befinden. Stichwort: Lärm. Allerdings sei durch ein Schallschutzgutachten nachgewiesen worden, dass die Sportplatznutzung durch die nahe Wohnbebauung nicht eingeschränkt werde heißt es in der Vorlage. Die Grenzwerte würden sogar teilweise erheblich unterschritten, so der Investor.

Durch die Nähe zum Kindergarten und zum Supermarkt (Edeka) sowie zu den Sportanlagen sei der Standort mitten in Metjendorf für eine Wohnbebauung optimal geeignet.

Das neue Wohngebiet soll durch eine Privatstraße erschlossen werden. Ein Wendehammer sei nicht vorgesehen, wie es bei der Vorstellung der Pläne im Ausschuss hieß. Bedeutet für die künftigen Bewohner: Die Müllabfuhr wird nicht direkt bis an die Häuser vorfahren. Die Mieter müssen die Mülltonnen bis an die Straße „Am Sportplatz“ bringen. Im Norden wird zur Verbindung der angrenzenden Wohngebiete an der Straße „Am Sportplatz“ ein Fuß- und Radweg gebaut. Die südöstliche Grundstücksgrenze wird durch eine Wallhecke eingefasst. Um das anfallende Regenwasser kanalisieren zu können, wäre es denkbar, das Regenrückhaltebecken in der Nähe des Kindergartens zu erweitern.