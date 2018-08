Metjendorf Die Jury schaute sich alles genau an am Mittwochvormittag auf dem ehemaligen Oldenburger Fliegerhorst. Schließlich ist die Renaturierung der Ofener Bäke in diesem Bereich für den niedersächsischen Gewässerwettbewerb 2018 „Bach im Fluss“ nominiert. Und so führte Hartmut Lueken, Geschäftsführer der Haaren-Wasseracht, die Träger der Renaturierungsmaßnahme war, die Bewertungskommission durch das 2014 realisierte Projekt – das größte dieser Art, dass die Haaren-Wasseracht bislang „gestemmt“ hatte (die NWZ berichtete).

Mit dem Ziel, die Gewässerentwicklung in Niedersachsen zu fördern, gelungene Projekte der Fließgewässerentwicklung öffentlich zu präsentieren und die Vorbildfunktion guter Projekte zu nutzen, wurde der Gewässerwettbewerb vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz sowie der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens 2010 ins Leben gerufen. Er findet zum 5. Mal statt.

Die Haaren-Wasseracht hatte die Ofener Bäke, die im Zuge der Fliegerhorst-Nutzung zunächst ab 1952 von den Briten aus ihrem ursprünglichen Bett nach Westen verlegt und ab 1958 für eine weitere Verlängerung der Startbahn durch die nun zuständige Bundeswehr auf rund 880 Metern verrohrt worden war, 2014 für letztlich insgesamt 497 000 Euro wieder naturnah hergestellt. Bezahlt wurde das Projekt zu 100 Prozent aus Kompensationsmitteln durch die Gemeinden Wiefelstede und Rastede. Diese schafften damit einen Ausgleich für Eingriffe in die Natur bei Baumaßnahmen. In Wiefelstede etwa wurde damals das Edeka-Logistikzentrum in Westerholtsfelde erweitert. Laut Vertrag mit der Gemeinde hat denn auch die Edeka einen Großteil der Renaturierung bezahlt.

Und die scheint auch bei Fischen gut anzukommen: Bei einer Elektrobefischung in diesem Jahr wurden viele 14 bis 18 Zentimeter lange Forellen ausgemacht, die offenbar nicht vom Verein ausgesetzt worden waren. Aber die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Bäke war ja auch ein Ziel des Renaturierungsprojekts.

Günter Brüning von der Projektgruppe „Aqua, Wasser- Water“ der Lokalen Agenda 21 Oldenburg, der bereits dreimal gewässerökologische Radtouren zur Bäke angeboten hatte, macht deutlich: Alle Teilnehmer, die einen guten Querschnitt durch die Bevölkerung dargestellt hätten, seien von dem Projekt begeistert gewesen. Wie sehr letztlich die Jury von der Renaturierungsmaßnahme beeindruckt ist, wird sich erst am 15. Oktober zeigen – bei der Siegerehrung in Hannover.