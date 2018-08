Moorburg Die Geflügelbranche boomt – zumindest in Moorburg bei der Claus Gruppe, die sich auf die Verarbeitung von Geflügelfleisch spezialisiert hat. Erst zwei Jahre ist es her, dass eine Produktionshalle erweitert wurde. Jetzt wird nachgelegt.

Die Geschichte der Claus Gruppe 1986: Die Unternehmensgruppe geht aus einem Wochenmarktgeschäft der beiden Westersteder Ina und Udo Claus hervor. Am Anfang steht die Gründung einer Geflügelschlachterei. 1991: Die Schlachterei wird geschlossen, der Schwerpunkt des damaligen Familienunternehmens wird einzig auf den Handel gelegt. 2007: Die Anzahl der Mitarbeiter liegt mittlerweile bei zehn, die Firma Claus Frische Logistik wird gegründet. 2009: Stefan Claus steigt in den Betrieb ein. 2013 erweitert sich die Unternehmensgruppe um die Produktionsstätte in Moorburg. Insgesamt arbeiten 30 Menschen für Claus. 2015: Mittlerweile arbeiten 160 Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe, die ihren Sitz in Moorburg hat. 2016: Die Unternehmensgruppe kauft die Produktionsstätte am Standort Friesoythe. Aktuell werden 180 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe liegt nach eigenen Angaben inzwischen bei rund 93 Millionen Euro.

Stefan Claus, stellvertretender Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, steht vor der Baustelle. „Im Moment ist die Halle 900 Quadratmeter groß. Wenn der Anbau fertig ist, wird der Komplex 3200 Quadratmeter groß sein“, erklärt der 28-Jährige. „Die Investitionen belaufen sich auf etwa drei Millionen Euro.“

Die Erweiterung sei nötig, um Platz für einen größeren Verlade- und Logistikbereich zu schaffen, die Produktionsstätten zu vergrößern und zusätzliche Büros zu schaffen. Insgesamt würden nach Beendigung der Bauphase 125 Personen in dem Komplex arbeiten. „Durch die Erweiterung können wir zwischen 30 und 40 neue Arbeitsplätze schaffen“, sagt Claus zufrieden.

Aktuell produziert das Unternehmen noch an zwei Standorten: in der Halle in Moorburg und in Friesoythe. Das sei in Zukunft jedoch nicht mehr nötig: „Wir wollen unsere Produktion in Moorburg konzentrieren“, erklärt Claus weiter. Dort könnten dann insgesamt 280 Tonnen Fleisch am Tag verarbeitet werden.

Die Tatsache, dass bereits zwei Jahre nach einer Erweiterung noch eine Erweiterung der Halle vorgenommen werde, sieht Stefan Claus positiv. „Unsere Produkte kommen gut an. Unser Standort hier in Moorburg war schnell ausgelastet. Da wir damals schon so geplant haben, dass wir jederzeit erweitern können, ist uns die Entscheidung nicht schwer gefallen“, berichtet der stellvertretende Geschäftsführer weiter – zumal man mit der Zusammenlegung Kosten einsparen könne.