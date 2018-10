Nethen Mit einem ganzjährig geöffneten Hundestrand hat der Beachclub Nethen ein beliebtes Angebot für Hundehalter und ihre Vierbeiner geschaffen. An diesem Wochenende findet nun erstmals eine große Messe unter dem Motto „Rund um den Hund“ statt (siehe Infokasten).

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Rund um den Hund lautet das Motto an diesem Wochenende im Beachclub Nethen, Bekhauser Esch 170. Die Messe zu Themen rund um die treuen Vierbeiner ist für Besucher am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder drei Euro. Für den ersten Hund sind drei Euro und für jeden weiteren Hund ein Euro zu zahlen. Von jedem gezahlten Eintritt wird ein Euro an das Tierheim Oldenburg gespendet, um die Arbeit dort zu unterstützen. www.hundestrand-nethen.de

„Unser Hundestrand wird sehr gut angenommen. Selbst an den wärmeren Tagen im Sommer hatten wir an die 100 Hunde auf dem Gelände“, sagt Florian Zängler, einer der Geschäftsführer des Beachclubs. Auch durch Rückmeldungen von Besuchern kam die Idee auf, eine Messe mit verschiedenen Anbietern zu veranstalten. „Aus dieser kleinen Idee ist jetzt etwas Großes entstanden“, freut sich Zängler.

So soll sich an diesem Samstag und Sonntag denn auch eben alles rund um den Hund drehen. Einen Schwerpunkt wird dabei der Bereich Lebensmittel für den Hund darstellen. Außerdem können Accessoires für Hunde gekauft werden, und die Vierbeiner können frisiert werden. Darüber hinaus gibt es Informationen rund um Hunde-Gesundheit und zu vielen weiteren Themen. Auch Vorträge werden gehalten. Von jedem gezahlten Eintritt wird ein Euro € an das Tierheim Oldenburg gespendet, um die Arbeit dort zu unterstützen.

Tierheim unterstützen

Mitarbeiter des Tierheims werden bei der Messe mit einem größeren Stand vertreten sein und über ihre Arbeit informieren. „Wir überlegen zurzeit, wie wir noch stärker mit dem Tierheim zusammenarbeiten können“, sagt Zängler. Dabei denkt er auch an die mögliche Vermittlung von Hunden.

Eine Physiotherapeutin wird bei der Messe einen Trainingsparcours für die Vierbeiner aufbauen und Übungen zeigen, die Hundehalter mit ihren Tieren auch zu Hause machen können. Außerdem wird ein Wirbelsäulen-/Rückencheck für Hunde angeboten, berichtet Zängler.

Vor Ort ist am Wochenende auch der Verein „KiDeTi“. Er hilft mit ausgebildeten, zertifizierten und erfahrenen Therapiebegleithundeteams dabei, spezielle Projekte zu organisieren, in denen Kinder und demenzkranke Senioren in Spiel und Spaß zusammengebracht werden.

Gezeigt wird ferner eine Ultraschall-Zahnbürste für Hunde. „Damit kann man Hunden den Zahnstein entfernen, ohne dass eine Narkose nötig ist“, sagt Zängler. Bei den Angeboten rund ums Thema Lebensmittel geht es derweil unter anderem um den Trend „Barfen“: frisches Essen (Rohkost und Co.) für den Hund.

Eine Bühne steht bereit, auf der nachmittags Vorträge gehalten werden sollen. Thematisch geht es dabei zum Beispiel um das Leben mit Wölfen und um die Vor- und Nachteile so genannter Listenhunde (Tiere, die zum Teil nicht gehalten werden dürfen).

Im Bereich des Hundestrands, der am Wochenende während der Messe ebenfalls geöffnet haben wird, wird auch ein 600 Quadratmeter großes Zelt aufgebaut, in dem die Aussteller ihre Stände wetterfest aufbauen können.

Strand für kleine Hunde

Der Hundestrand wird im Winterhalbjahr im Übrigen wieder auf eine Fläche von 4500 Quadratmetern vergrößert. „Erstmals werden wir einen separaten Bereich für kleine Hunde ausweisen“, kündigt Zängler an. Manche Hundehalter hätten Sorgen geäußert, dass ihre kleinen Hunde im Getümmel mit den großen Vierbeinern untergehen könnten. Der neue Bereich soll nach der Messe eröffnet werden.