Nethen „Der Garten ist sehr individuell und schön angelegt, dazu ist er sehr facettenreich.“ Thomas Siems aus Hahn-Lehmden ist mit seiner Familie am Sonntag in Nethen, um dort den Garten von Annica und Fred von Häfen anzuschauen. Das Ehepaar hat zum „Tag des offenen Gartens“ eingeladen und kann bereits bis zum Mittag viele Gäste begrüßen.

Das gut 6000 Quadratmeter große Grundstück ist allerdings mehr als nur ein Garten. Genau genommen findet hier der interessierte Betrachter eine Anzahl verschiedener Gartentypen wieder, die vom Bauerngarten und Nutzgarten über eine Bienenweide und Obstgarten bis hin zu Steinbeet und Kräuterbeet reichen, wobei es noch einiges mehr zu bestaunen gilt.

„Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass wir einmal einen solchen Garten haben werden, den hätte ich nicht ernst genommen“, erzählt Annica von Häfen. 2008 haben sie sich das Haus am Mollberger Weg in Nethen gekauft. Und dann fing alles an. Nach und nach wurde das alte Wohngebäude durch ein neues ersetzt, der Garten entsprechend gestaltet. „Alles ist über Jahre gewachsen“, erklärt Fred von Häfen, der die Ideen für die Gestaltung entwickelt hat. „Der Grundgedanke ist da, es wird mit der Umsetzung begonnen und dann entwickelt sich daraus noch etwas mehr, was zu Beginn eigentlich nicht ganz so geplant war.“

„Mein Mann ist der Ideengeber. Meine Söhne Tom und Nick helfen mit mir dann mit, den Garten entsprechend zu gestalten“, so Annica. Die 14 und elf Jahre alten Söhne sind gern dabei, konnten sie sich als begeisterte Fußballer auch noch ein kleines Fußballfeld schaffen. „Wir spielen im Verein und haben hier unsere Mannschaften auch schon zum Spielen eingeladen“, berichtet Nick. „Hier wurde auch schon trainiert, wenn die Sportplätze gesperrt waren“, ergänzt seine Mutter. Und auch die Klassenkameraden der beiden profitierten schon von der Anlage. „Wir haben hier auch schon Zeltübernachtungen gehabt, was für uns Spaß gemacht hat“, weiß Tom.

Der Familiengarten („Hier ist für jeden etwas dabei“, so Annica von Häfen) bietet dem Betrachter kleine und große Schätze. „Hast Du schon gesehen, was am Brunnen steht“, fragt Thomas Siems seine Tochter. Sie liest den Satz des Götz von Berlichingen und muss dabei schmunzeln. Der Brunnen, an dem auch kleinere Kinder spielen, die glücklicherweise noch nicht so gut lesen können, wurde ebenfalls von Fred entworfen und gebaut.

Für die Gestaltung seiner Anlage holt sich Fred von Häfen manche Anregung aus dem Park der Gärten, ohne diese allerdings zu imitieren. Die Resultate, wie am Sonntag zu besichtigen, begeistern auch Mario Willms aus Wiefelstede: „Zwar ist es in diesem Jahr bereits zum dritten Mal, dass sich dieser Garten für die Öffentlichkeit öffnet, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, mir ihn auch anzusehen. Er ist sehr, sehr schön und beeindruckend.