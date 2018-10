Nethen Pito hält ganz still, schaut einige Male nach hinten. Er will wohl wissen, wer dort Hand anlegt. Tierärztin Imke Niewöhner aus Hatten tastet die hinteren Gelenke des Labrador-Mischlings ab, um mögliche Erkrankungen zu erkennen. Sie ist zufrieden. „Für sein Alter von zehn Jahren ist er noch sehr fit“, kann sie der Halterin mitteilen.

Mit ihrem Informationsstand ist die Tierärztin am Wochenende im Beachclub Nethen vertreten. Dort findet zum ersten Mal eine Hundemesse mit dem Motto „Rund um den Hund“ statt. Hier werden keine Hunderassen zur Schau gestellt, sondern vielmehr Frauchen und Herrchen mit ihren Tieren über Trends und Neuheiten informiert. Dazu gehören ein Transportfahrrad für größere Hunde, ein Hundesalon, ein Bestattungsunternehmen für Hunde oder auch Zahnbürsten. Insgesamt sind 18 Aussteller vor Ort.

„Seit zwei Jahren haben wir hier in Nethen einen Hundestrand“, erzählt Florian Zängler, der mit Ole Weber den Beachclub betreibt. „Sonst war er nur im Winter zugänglich. In diesem Jahr hatten wir ihn zum ersten Mal auch im Sommer geöffnet. Eine Gruppe von Hundehaltern, die regelmäßig hier ist, hat angeregt, mal eine Hundemesse zu veranstalten.“ Gesagt, getan. Neben Information und Austausch geht es auch um den guten Zweck. Vom Eintrittspreis fließt je ein Euro an das Tierheim Oldenburg.

Neben den Ständen bereichern Vorträge die zweitägige Veranstaltung. So berichtet Uwe Haesihus über die Entwicklung des Hundes vom Wolf zum besten Freund des Menschen. Der Verhaltensbiologe gehört zu jener Gruppe, die sich für die Hundemesse starkgemacht hatte.

Die Besucher am Samstag und Sonntag kommen nicht nur aus dem Ammerland und dem näheren Umkreis. Jens ist mit seiner kanadischen Schäferhündin Lale aus Syke (Kreis Diepholz) angereist. Beide probieren den Tretlaster, ein Fahrrad zum Transport von größeren Hunden, aus. Lale ist dabei ganz entspannt.

Die Hundemesse, die am Wochenende stattgefunden hat, soll fester Bestandteil im Programm des Beachclubs werden. „Wir werden sie als Angebot in der Nebensaison weiter betreiben“, so Florian Zängler. Ohnehin wollen er und Ole Weber den Messecharakter an diesem Ort stärken. Dazu wird im März kommenden Jahres eine neue Stelle geschaffen, die sich mit Planung und Durchführung entsprechender Veranstaltungen beschäftigt.