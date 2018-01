Netto schließt Filiale in Augustfehn

Die Augustfehner haben eine Einkaufsmöglichkeit weniger: Der Netto-Markt an der Südgeorgsfehner Straße in Augustfehn wurde nun geschlossen. Seit Juni 2009 gab es diese Filiale des Discounters im Fehn­ort. Wie das Unternehmen Netto Marken-Discount auf Anfrage erklärte, sollen die 12 Mitarbeiter aus der Augustfehner Filiale Arbeitsplätze in umliegenden Netto-Filialen erhalten. Nach Angaben von Apens Bürgermeister Matthias Huber habe das Unternehmen großes Interesse daran, dem Standort Augustfehn treu zu bleiben. Entstehen solle eine neue Filiale auf dem Dockgelände, das neu beplant werde. In Apen gibt es seit 2006 einen Netto-Markt, der weiterhin geöffnet ist. BILD: