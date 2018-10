Nuttel /Wiefelstede Ohne weitere Diskussion durchgewunken hat der Gemeinderat Investitionen in Höhe von 2,039 Millionen Euro in die Sanierung von Straßen, den Regenwasserkanal und die Straßenbeleuchtung im Siedlungsbereich Blumenstraße/Rosenstraße in Wiefelstede in den kommenden vier Jahren. Damit sind die Kosten für die Sanierung gut doppelt so teuer wie zunächst veranschlagt.

Hintergrund ist ein Beschluss des Gemeinderates vom Dezember 2017, mit einer Änderung des Bebauungsplanes im Bereich Blumenstraße/Rosenstraße eine Lücken- beziehungsweise Hintergrundbebauung zu ermöglichen. Dabei war gleichzeitig empfohlen worden, die Straßen, den Regenwasserkanal und die Beleuchtung zu erneuern. Grund ist, dass dieser Siedlungsbereich einer der ältesten im Ort ist. Bei einer Befahrung des Regenwasserkanals waren dann zahlreiche Beschädigungen festgestellt worden. Eine Sanierung sei wegen der geringen Rohr-Durchmesser nicht sinnvoll, hatte die Verwaltung im Vorfeld der Beratungen über dieses Thema in den Fachausschüssen festgestellt.

Kostensteigerung

Sie sprach schon damals von „erheblichen Kostensteigerungen“ gegenüber der ursprünglichen Schätzung in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro – und begründete diese vornehmlich „mit der allgemeinen Entwicklung der Kosten für Straßenerneuerungen im Bestand“ und mit „den erheblichen Mehrkosten für die Vergrößerung der Regenwasserkanäle wegen neuer Berechnungsvorgaben“.

Vier Abschnitte

Nachdem der Gemeinderat die Sanierungen nun beschlossen hat, sollen diese in vier Abschnitten in den Jahren 2019 bis 2022 erfolgen. Begonnen werden soll 2019 in einem ersten Bauabschnitt mit dem Bereich Ginsterweg-Heideweg-Feldstraße (Teilstück). Dafür beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung für Straßenbau, Straßenbeleuchtung und die Sanierung des Regenwasserkanals auf rund 651 000 Euro. Zahlen müssten die Anwohner dafür nicht, da die Gemeinde keine Straßenausbaubeitragssatzung hat. Das gilt auch für die drei weiteren Bauabschnitte in den Folgejahren bis 2022 – sofern Ausschuss und Gemeinderat der Empfehlung der Verwaltung folgen. 2020 wäre dann die Feldstraße dran (Gesamtkosten rund 460 500 Euro), 2021 die Rosenstraße (rund 449 000 Euro). 2022 schließlich wäre die Blumenstraße mit geschätzten Kosten von rund 479 000 Euro an der Reihe.

Einsparungen möglich?

Die Verwaltung prüft derweil ungeachtet des Ratsbeschlusses eventuelle Einsparungsalternativen vor allem bei der geplanten Sanierung der Straßen, erklärte am Donnerstag Bauamtsleiter Hans-Günter Siemen. Dies hatte die Verwaltung auch bereits im Vorfeld der Beratungen im Straßen- und Verkehrsausschuss im August erklärt. Diese sollen dann in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums am 26. November vorgestellt und beraten werden. Sollten die Ratsmitglieder diesen zustimmen, könnten sich die Kosten für das Vier-Jahresprojekt noch „etwas verringern“, sagte Siemen.